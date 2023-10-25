Атака "Шахедами": у Київській і кількох областях лунали тривоги, працювала ППО
25 жовтня 2023, 00:12Читать новость на русском
Російська армія звечора 24 жовтня у ніч на 25 жовтня пустила по Україні безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Зрештою, тривоги пролунали у Київській та ще кількох областях.
24 Канал закликає жителів областей, де лунають тривоги прямувати до укриттів, адже це допоможе нашим захисникам швидше знищити російські безпілотники й убереже від негативних наслідків атаки.
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Що відомо про повітряну тривогу 25 жовтня04:49 Відбій всюди. Повітряні сили нагадують: не публікуйте роботу ППО та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована після узагальнення даних.04:43 Майже всюди відбій, тривога ще триває у Хмельницькій та Житомирській областях.03:48 Київська та Черкаська області – відбій, Рівненська – тривога. Захід України все ще під загрозою через російські дрони-камікадзе.03:30 У Хмельницькій області чутно вибухи, пише Суспільне. Монітори вказують, що дрони ворога вкотре намагаються проникнути до Старокостянтинова. Тривогу також оголосили у Тернопільській області. Тим часом на Півдні – відбій.02:54 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА територією Вінницької області у західному напрямку. Наразі загроза є для жителів Хмельниччини.02:50 У Київській області знову пролунала повітряна тривога. Все через загрозу "Шахедів".02:17 У Повітряних силах попередили про рух російських безпілотних літальних апаратів у напрямку Вінницької області. Там закликали жителів регіону прямувати в укриття.
02:07 Наразі тривоги лунають у таких областях України:
- Хмельницька;
- Вінницька;
- Житомирська;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Запорізька;
- Луганська;
- АР Крим.
Тривога в Україні 25 жовтня / Скриншот 24 Каналу
00:18 Наразі сигнал повітряної тривоги лунає у таких областях України:
- Київська;
- Черкаська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Донецька;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряна тривога 25 жовтня 2023 року / Скриншот 24 Каналу
До цього загроза "Шахедами" була у Полтаві
- У Полтавській області ввечері 24 жовтня оголосили повітряну тривогу через невстановлений безпілотний літальний апарат. Згодом з'ясувалося, що це був "Шахед", який проник у регіон з Росії.
- Зокрема, спочатку російський безпілотник фіксували на межі між Полтавською й Херсонською областями. Згодом його помітили вже у самій Полтаві, там також працювала українська протиповітряна оборона.
- Зрештою пролунали відбої повітряної тривоги. Однак уже через кілька хвилин Повітряні сили оголосили повторну тривогу через, ймовірно, повторне виявлення російського безпілотника.