Атака "Шахедами": у Київській і кількох областях лунали тривоги, працювала ППО

25 жовтня 2023, 00:12
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Російська армія звечора 24 жовтня у ніч на 25 жовтня пустила по Україні безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Зрештою, тривоги пролунали у Київській та ще кількох областях.

24 Канал закликає жителів областей, де лунають тривоги прямувати до укриттів, адже це допоможе нашим захисникам швидше знищити російські безпілотники й убереже від негативних наслідків атаки.

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про повітряну тривогу 25 жовтня

04:49 Відбій всюди. Повітряні сили нагадують: не публікуйте роботу ППО та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована після узагальнення даних.04:43 Майже всюди відбій, тривога ще триває у Хмельницькій та Житомирській областях.03:48 Київська та Черкаська області – відбій, Рівненська – тривога. Захід України все ще під загрозою через російські дрони-камікадзе.03:30 У Хмельницькій області чутно вибухи, пише Суспільне. Монітори вказують, що дрони ворога вкотре намагаються проникнути до Старокостянтинова. Тривогу також оголосили у Тернопільській області. Тим часом на Півдні – відбій.02:54 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА територією Вінницької області у західному напрямку. Наразі загроза є для жителів Хмельниччини.02:50 У Київській області знову пролунала повітряна тривога. Все через загрозу "Шахедів".02:17 У Повітряних силах попередили про рух російських безпілотних літальних апаратів у напрямку Вінницької області. Там закликали жителів регіону прямувати в укриття.

02:07 Наразі тривоги лунають у таких областях України:

  • Хмельницька;
  • Вінницька;
  • Житомирська;
  • Черкаська;
  • Кіровоградська;
  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Запорізька;
  • Луганська;
  • АР Крим.


Тривога в Україні 25 жовтня / Скриншот 24 Каналу

01:25 У моніторинговому телеграм-каналі Monitor закликали жителів міста Старокостянтинів у Хмельницькій області негайно прямувати в укриття.01:16 У Кіровоградській області пролунав сигнал повітряної тривоги. Там також загроза застосування "Шахедів". 01:10 У Хмельницькій області – повітряна тривога через загрозу застосування ударними безпілотниками. Водночас у Полтавській області пролунав відбій повітряної тривоги.00:56 У Житомирській області пролунав сигнал повітряної тривоги. Жителі регіону мають негайно прямувати в укриття.00:40 У Харківській і Донецькій областях – відбій повітряної тривоги.00:35 Повітряну тривогу також оголосили й у Вінницькій області. Там також загроза застосування ударних безпілотників типу "Шахед".00:32 Повітряні сили оголосили тривогу також у Миколаївській і Херсонській областях. Там також зафіксували "Шахеди".

00:18 Наразі сигнал повітряної тривоги лунає у таких областях України:

  • Київська;
  • Черкаська;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • АР Крим.


Повітряна тривога 25 жовтня 2023 року / Скриншот 24 Каналу

00:10 У моніторинговому телеграм-каналі Monitor зазначили, що наразі російські безпілотні літальні апарати перебувають у Київській та Черкаській областях. Зокрема, безпілотники тримають вектор руху на Захід України. 00:00 Повітряні сили оголосили тривогу у Київській області через загрозу атаки "Шахедами". Там закликали жителів регіону прямувати в укриття.

До цього загроза "Шахедами" була у Полтаві

  • У Полтавській області ввечері 24 жовтня оголосили повітряну тривогу через невстановлений безпілотний літальний апарат. Згодом з'ясувалося, що це був "Шахед", який проник у регіон з Росії.
  • Зокрема, спочатку російський безпілотник фіксували на межі між Полтавською й Херсонською областями. Згодом його помітили вже у самій Полтаві, там також працювала українська протиповітряна оборона.
  • Зрештою пролунали відбої повітряної тривоги. Однак уже через кілька хвилин Повітряні сили оголосили повторну тривогу через, ймовірно, повторне виявлення російського безпілотника.
Автор: Владислав Кравцов