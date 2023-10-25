Атака "Шахедами": у Київській і кількох областях лунали тривоги, працювала ППО

Російська армія звечора 24 жовтня у ніч на 25 жовтня пустила по Україні безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Зрештою, тривоги пролунали у Київській та ще кількох областях.

24 Канал закликає жителів областей, де лунають тривоги прямувати до укриттів, адже це допоможе нашим захисникам швидше знищити російські безпілотники й убереже від негативних наслідків атаки.

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Що відомо про повітряну тривогу 25 жовтня

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі Відбій всюди. Повітряні сили нагадують: не публікуйте роботу ППО та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована після узагальнення даних.Майже всюди відбій, тривога ще триває у Хмельницькій та Житомирській областях.Київська та Черкаська області – відбій, Рівненська – тривога. Захід України все ще під загрозою через російські дрони-камікадзе.У Хмельницькій області чутно вибухи, пише Суспільне. Монітори вказують, що дрони ворога вкотре намагаються проникнути до Старокостянтинова. Тривогу також оголосили у Тернопільській області. Тим часом на Півдні – відбій.Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА територією Вінницької області у західному напрямку. Наразі загроза є для жителів Хмельниччини.У Київській області знову пролунала повітряна тривога. Все через загрозу "Шахедів".У Повітряних силах попередили про рух російських безпілотних літальних апаратів у напрямку Вінницької області. Там закликали жителів регіону прямувати в укриття.

02:07 Наразі тривоги лунають у таких областях України:

Хмельницька;

Вінницька;

Житомирська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Херсонська;

Запорізька;

Луганська;

АР Крим.



Тривога в Україні 25 жовтня / Скриншот 24 Каналу

У моніторинговому телеграм-каналі Monitor закликали жителів міста Старокостянтинів у Хмельницькій області негайно прямувати в укриття.У Кіровоградській області пролунав сигнал повітряної тривоги. Там також загроза застосування "Шахедів". 01:10 У Хмельницькій області – повітряна тривога через загрозу застосування ударними безпілотниками. Водночас у Полтавській області пролунав відбій повітряної тривоги.У Житомирській області пролунав сигнал повітряної тривоги. Жителі регіону мають негайно прямувати в укриття.У Харківській і Донецькій областях – відбій повітряної тривоги.Повітряну тривогу також оголосили й у Вінницькій області. Там також загроза застосування ударних безпілотників типу "Шахед".Повітряні сили оголосили тривогу також у Миколаївській і Херсонській областях. Там також зафіксували "Шахеди".

00:18 Наразі сигнал повітряної тривоги лунає у таких областях України:

Київська;

Черкаська;

Полтавська;

Харківська;

Донецька;

Луганська;

АР Крим.



Повітряна тривога 25 жовтня 2023 року / Скриншот 24 Каналу

До цього загроза "Шахедами" була у Полтаві

У моніторинговому телеграм-каналі Monitor зазначили, що наразі російські безпілотні літальні апарати перебувають у Київській та Черкаській областях. Зокрема, безпілотники тримають вектор руху на Захід України.Повітряні сили оголосили тривогу у Київській області через загрозу атаки "Шахедами". Там закликали жителів регіону прямувати в укриття.