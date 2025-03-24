Рятувальники гасили пожежі у Фастівському районі: які наслідки атаки "Шахедами" на Київщині

Увечері 23 березня Росія вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками. Зокрема, пошкодження зафіксовані в Київській області.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Травмований 37-річний чоловік, його госпіталізували.

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Що відомо про наслідки атаки

Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 22:49. Вже о 23:30 в Київській ОВА повідомили про рух російських безпілотників та роботу сил ППО.

У Фастівському районі рятувальники ліквідували пожежу приватного будинку й будівельного майданчика площею 200 квадратних метрів. Окрім того, пошкоджено торговий центр, новобудову, приватний будинок і господарчу будівлю.

На місцях працюють патрульні групи реагування, слідчо-оперативні групи поліції Київщини та працівники ДСНС. За фактами воєнних злочинів правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Того ж вечора Росія атакувала Запоріжжя. Вибухова хвиля та уламки БпЛА пошкодили житлові будинки, одна людина мала гостру реакцію на стрес.