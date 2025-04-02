Атака "Шахедів" і вибухи у Росії: хронологія 1134 дня війни
У ніч проти 2 квітня окупанти вкотре тероризували українців "Шахедами". Росіяни тиснуть на різних ділянках фронту. Складна ситуація склалася на Донеччині.
Про основні новини 2 квітня, – ситуацію на полі бою, у тилу, внутрішній політиці й на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.
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Ворожий дрон атакував автівки, припарковані біля будинку у прифронтовій громаді Запорізької області. Загинув 45-річний чоловік. Ще двоє людей – 44-річний чоловік і 39-річна жінка – отримали поранення. У ніч проти 2 квітня БПЛА атакували Таганрог, в місті ввели режим надзвичайної ситуації. Наразі відомо пожежу в житловому будинку через падіння уламків БпЛА, на одному з вибухів видніються іскри (можливо, лінія електропередач). За даними телеграм-каналів, вибухи чули також у Ростові і Курську. У Харкові вночі 2 квітня прогриміла серія вибухів, місто вкотре масовано атакували російські безпілотники. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про пожежу в Холодногірському районі та закликав мешканців бути обережними й перебувати в укриттях. Внаслідок ударів БпЛА типу "Шахед" сталося влучання в приватний будинок. Також спалахнули кілька будівель. Унаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали 8 людей. За даними обласної прокуратури, це 4 жінки, чоловік, дівчинка 16 років, кількамісячне немовля та хлопчик 7 років. Російські війська просунулися біля села Срібне в Покровському районі Донецької області, за даними DeepState. Окупанти продовжили наступальні дії на різних напрямках, зокрема Сіверському, Краматорському, Торецькому і Курахівському. За даними Інституту вивчення війни, росіянам також вдалося просунутися на північний захід Бєлгородської області.
"Бавовна" у Росії
Атака "Шахедів" на Харків: які наслідки
Де просунулися росіяни
Ворожий дрон атакував автівки, припарковані біля будинку у прифронтовій громаді Запорізької області.
Загинув 45-річний чоловік. Ще двоє людей – 44-річний чоловік і 39-річна жінка – отримали поранення.
У ніч проти 2 квітня БПЛА атакували Таганрог, в місті ввели режим надзвичайної ситуації.
Наразі відомо пожежу в житловому будинку через падіння уламків БпЛА, на одному з вибухів видніються іскри (можливо, лінія електропередач).
За даними телеграм-каналів, вибухи чули також у Ростові і Курську.
У Харкові вночі 2 квітня прогриміла серія вибухів, місто вкотре масовано атакували російські безпілотники.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про пожежу в Холодногірському районі та закликав мешканців бути обережними й перебувати в укриттях.
Внаслідок ударів БпЛА типу "Шахед" сталося влучання в приватний будинок. Також спалахнули кілька будівель.
Унаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали 8 людей. За даними обласної прокуратури, це 4 жінки, чоловік, дівчинка 16 років, кількамісячне немовля та хлопчик 7 років.
Російські війська просунулися біля села Срібне в Покровському районі Донецької області, за даними DeepState. Окупанти продовжили наступальні дії на різних напрямках, зокрема Сіверському, Краматорському, Торецькому і Курахівському.
За даними Інституту вивчення війни, росіянам також вдалося просунутися на північний захід Бєлгородської області.