Атака "Шахедів" і вибухи у Росії: хронологія 1134 дня війни

У ніч проти 2 квітня окупанти вкотре тероризували українців "Шахедами". Росіяни тиснуть на різних ділянках фронту. Складна ситуація склалася на Донеччині.

Про основні новини 2 квітня, – ситуацію на полі бою, у тилу, внутрішній політиці й на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.

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