Румунія підіймала винищувачі під час нічної атаки "Шахедами" по Одеській області

Росія вночі 2 жовтня атакувала Україну "Шахедами". Через нічний обстріл Румунія оголошувала повітряну тривогу та підіймала винищувачі.

Такі заходи румунська сторона застосувала через обстріл Одещини. Про це пише Digi24.

Дивіться також Жителі Сумщини залишилися без світла після нічної атаки "Шахедів" по енергооб'єктах

Чотири винищувачі монітори повітряний простір Румунії

Російські цілі вночі 2 жовтня фіксували поблизу північної частини повіту Тульча. Близько 2:40 населенню розіслали сповіщення про небезпеку.

Для спостереження за російськими "Шахедами" румунське міноборони вирішило підняти два румунських винищувачі F-16 та два іспанські F-18, які базуються у Румунії. Іспанські літаки завершили свою місію приблизно о 3:00, а румунські – о 5:00.

Зрештою вони не зафіксували "Шахедів" у повітряному просторі Румунії.

Нагадаємо, що на світанку 2 жовтня російські безпілотники атакували Ізмаїльський район Одещини. Там пошкоджені припортові та прикордонні об'єкти. Унаслідок атаки поранено двох водії вантажівок, один з яких – громадянин Туреччини.

Окрім того, через атаку довелося призупинити пропускні операції на пункті пропуску "Орлівка". Його роботу обіцяли відновити з 11:00 2 жовтня.