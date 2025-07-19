Внаслідок атаки "Шахедами" в Одесі пошкоджено медзаклад

Росіяни атакували Одесу "Шахедами" у ніч на 19 липня. Внаслідок ворожого обстрілу, пошкоджено, зокрема, медичний заклад.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Одеса. Офіційно".

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про пошкодження медзакладу в Одесі 19 липня?

Унаслідок атаки на Одесу зазнала пошкоджень будівля Центру первинної медико-санітарної допомоги Хаджибейського району. Зокрема, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері медзакладу.

На щастя, тут минулося без постраждалих.

Наслідки російської атаки / Фото Одеської міськради

Зауважимо, що під час атаки на Одесу росіяни вбили жінку. Загибла – переселенка з Лисичанська, яка орендувала квартиру з родиною. Також наразі відомо про щонайменше 6 постраждалих.

Важливо! В Одесі під прицілом агресора вкотре опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоповерхівки, приватне домоволодіння, торгівельні заклади й транспортні засоби.