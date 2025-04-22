Пошкоджено будівлі та ЛЕП: росіяни атакували дронами-камікадзе Нікопольщину

Російська армія продовжує щоденно завдавати ударів по Дніпропетровській області. Вороже озброєння падає по цивільних містах і селах, несучи за собою лише руйнування.

Так агресор в ніч на 22 квітня атакувати Нікопольщину дронами-камікадзе. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Атака БпЛА на Дніпропетровщину

Від ударів російськими безпілотниками найбільше постраждали Нікополь і Марганецька громада.

За інформацією голови ОВА, пошкоджень зазнали адмінбудівля, три приватні будинки та лінія електропередач.

Також ворог завдав удару БпЛА по Межівській громаді на Синельниківщині. Там від уламків загорілося авто. Було понівечено одну приватну оселю та господарську споруду.

На щастя, в усіх місцях, де ворожі дрони завдали руйнувань, обійшлося без поранених і загиблих.

Цієї ночі над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони знищили 2 російські безпілотники.

Наслідки атаки дронів на Нікопольську громаду / Фото Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, ввечері 21 квітня вороги завдали масованого удару дронами по Одесі. В місті спалахнули кілька пожеж, інфраструктура зазнала ушкоджень. Попередньо відомо, що три людини отримали травми. Пошкоджено будинки, навчальний заклад і транспортні засоби.