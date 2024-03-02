Будинок може в будь-який момент обвалитися, – Кіпер про наслідки удару "Шахедами" по Одесі

В Одесі триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальники працюють вкрай обережно, адже в будь-який момент може відбутися новий обвал.

Про це в коментарі журналістам заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він наголосив, що руйнування будинку дуже важкі, передає 24 Канал.

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Зруйнований будинок може обвалитися

Один із дронів, якими Росія атакувала вночі 2 березня, влучив у дев'ятиповерхівку в Одесі. Як наслідок – зруйновано 18 квартир, частина під'їзду повністю обвалилася.

Кіпер наголосив, що рятувальники продовжують працювати й шукати людей, які можуть бути під завалами, однак роблять це вкрай обережно. Він пояснив, що існує загроза обвалу будинку.

Руйнування дуже важкі. Служби роблять все для того, щоб дістати людей, які можуть бути під завалами. Але роблять все обережно, адже будинок у такому стані, що може в будь-який момент статися обвал. Це також небезпечно і для роботи рятувальників, тому все роблять обережно,

– повідомив Кіпер.

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