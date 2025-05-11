Росія цинічно вдарила "Шахедами" по Сумщині: виникли пожежі, пошкоджено нежитлові приміщення
- Вранці 11 травня кілька російських безпілотників атакували Сумську область.
- Внаслідок атаки пошкоджено нежитлові приміщення, виникли пожежі.
Російські окупанти продовжують терор українських міст. Цієї ночі під прицілом противника опинилася Сумщина.
Армія Росії атакувала регіон "Шахедами". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС.
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Росія атакувала Сумщину
Ворожі сили вранці в неділю, 11 травня, атакували Конотопський район.
Вранці 11 травня кілька російських безпілотників атакували Попівську громаду. Пошкоджено нежитлові приміщення, виникли пожежі,
– повідомили в ДСНС.
Рятувальники ліквідували виявлені осередки горіння. Територію, по якій вдарив ворог, обстежили.
В ДСНС повідомили, чи є постраждалі внаслідок атаки ворога. За їхніми даними, інформація про травмованих не надходила.
Ворог атакував Сумщину / Фото ДСНС
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Нагадаємо, що у ніч на 11 травня (із 2 години ночі 11 травня) противник атакував Україну 108-ма ударними БпЛА. Станом на ранок підтверджено збиття 60 ударних дронів.
В Повітряних силах вказали, що внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина.