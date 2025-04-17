Ворог вночі вдарив "Шахедами" по Сумщині: зафіксовано пожежі, є пошкодження будівель і не тільки

Російські окупанти не припиняють терор Сумської області. Так, вночі 17 квітня ворог знову атакував регіон.

Внаслідок дій противника зафіксовано пошкодження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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Наслідки атаки на Сумщину

В Сумській ОВА інформували, що цієї ночі росіяни атакували "Шахедами" села Степанівської та Садівської громад Сумського району.

Пошкоджені приватні домогосподарства, автомобілі, нежитлові будівлі,

– ідеться в повідомленні.

Там також вказали, чи є жертви та постраждалі внаслідок атаки. Так, за попередніми даними, загиблих і травмованих немає.

Зокрема, зазначимо, що вночі голова Сумської РВА Михайло Мельник повідомляв, що в селі Косівщина "Шахед" влучив у приватне домоволодіння.

Зранку 17 квітня Мельник повідомив, що під атакою "Шахедів" вночі було одне з сільськогосподарських підприємств у Садівській громаді.

"Пожежі вже ліквідували, пошкоджень зазнали сільгосптехніка та адміністративні будівлі", – повідомив голова Сумської РВА.



Наслідки атаки на Садівську громаду / Фото Михайла Мельника

Додамо, що в ОВА також вказали, що цієї ночі у небі над Сумщиною зенітники збили 7 ворожих БпЛА типу "Шахед".

Загалом від початку 2025 року підрозділами ППО області ліквідовано 888 ворожих дронів.