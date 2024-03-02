Удари "Шахедами" по Одесі, Харківщині й Сумщині: реакція Зеленського на атаку

Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії на Одесі, а також Харківську та Сумську області. Президент поділився новими деталями та наголосив, що нам потрібно більше ППО для захисту життів українців.

Особливий акцент український лідер зробив на Одесі – там один із ворожих дронів влучив у житловий будинок. Внаслідок атаки зруйновано 18 квартир, а також, на жаль, є загиблі та поранені.

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Реакція на атаку Росії

Володимир Зеленський розповів, що наразі в Одесі відомо про двох загиблих, а ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Президент висловив співчуття родинам і близьким загиблих.

Він зазначив, що пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. На місці працюють всі служби, щоб люди отримали всю необхідну допомогу. Зеленський висловив вдячність всім, хто залучений до ліквідації російського терору. Водночас президент наголосив, що Україні потрібно більше захисту.

Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя,

– акцентував він.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що на місці удару в Одесі перебуває його представниці. Вона повідомила, що постраждалим надається необхідна медична допомога. Лубінець також зазначив, що країна-терорист має понести справедливу відповідальність за свої вчинки.

Світ має зрозуміти, що це питання перемоги в боротьбі за загальну безпеку та правопорядок. Відповіддю має бути потужна допомога Україні,

– написав омбудсмен.

Своєю чергою голова Офісу президента Андрій Єрмак також наголосив, що для того, шоб зупинити російські атаки на міста та вбивства цивільних, Україна потрібна допомога. І вона потрібна вже.

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