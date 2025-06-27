Росія збирає "Шахеди" в Татарстані: до роботи залучають жінок з Африки
- Росія масово збирає дрони "Шахед" в Татарстані для ударів по Україні, залучаючи до роботи жінок з Африки, обіцяючи їм навчання та вигідну зарплату.
- Лише в червні Росія запустила по Україні майже 3000 "Шахедів", більшість з яких вдалося збити силам ППО, але масовані атаки ускладнюють їх ефективне знищення.
Росія масово збирає "Шахеди" в Татарстані для ударів по Україні, залучаючи до виробництва жінок з Африки. Лише за червень окупанти випустили майже 3000 дронів-камікадзе.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Le Monde. Росія значно наростила виробництво дронів-камікадзе "Шахед" для масованих атак по Україні.
Читайте також Скільки дронів на рік може виробити Україна: Умєров навів цифри
Росія масово виробляє дрони для ударів по Україні
За даними видання, до збирання БпЛА у Татарстані Кремль залучає робітниць з Африки.
Як зазначається, африканкам обіцяють навчання та вигідну зарплату, але не розкривають, яку саме роботу доведеться виконувати. Більшість робітників прибуває з таких країн, як Уганда, Малі, Камерун, Сьєрра-Леоне, Ботсвана та Зімбабве.
Цей дрон-камікадзе, спочатку імпортований з Ірану, вже не має багато спільного з іранським, оскільки нині виробляється на території Росії,
– зазначає Le Monde.
За даними видання, лише в червні Росія запустила по Україні майже 3000 "Шахедів", що становить 10% від загальної кількості, випущеної за три роки війни.
Хоча більшість дронів вдається збивати силам ППО, одночасні масовані атаки ускладнюють їх ефективне знищення.