Летіли "Циркони", "Іскандери-М" та сотні дронів: як Росія атакувала Україну 28 червня

Уночі 28 червня Росія вкотре здійснила повітряну атаку на Україну, застосувавши дрони і ракети. Не минулося без влучань.

У ніч проти 28 червня ворог запустив 142 безпілотники різних типів, а також 8 ракет – шість балістичних "Іскандерів-М" / С-400 та дві протикорабельні "Циркон" /"Онікс". Про це повідомили Повітряні сили.

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Скільки цілей збила українська ППО уночі?

Станом на 08:30 Сили ППО знешкодили:

одну протикорабельну ракету "Циркон"/ "Онікс";

усі шість балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

125 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, були влучання ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також уламків на 13 локаціях.

Нагадаємо, що уночі ворог вдарив по Києву кількома балістичними ракетами. У столиці пролунали вибухи. Вналідок атаки виникли пожежі, а також постраждав чоловік. Його госпіталізували.

Під обстрілом була і Дніпропетровська область. Через російські удари по АЗС у Дніпровському та Самарівському районах постраждали 2 людини. Виникли пожежі, пошкоджені автомобілі.

Увечері 27 червня масованої атаки зазнав Чернігів. На місто летіли десятки дронів. Унаслідок падіння БпЛА дві людини отримали осколкові поранення. Уламки впали і на території школи.