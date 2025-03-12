Вночі ударні БпЛА атакували Рівненську область: в ОВА розповіли деталі
- Російські війська атакували Рівненську область ударними безпілотниками вночі 12 березня.
- Сили ППО збили 5 ворожих повітряних цілей, постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає.
Російські війська вночі 12 березня атакували ударними безпілотниками Україну. Під приціл ворога потрапила Рівненщина.
По ворожих повітряних цілях працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника ОВА Олександра Коваля.
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Ворог атакував дронами Рівненщину
Вказується, що сили ППО збили над областю 5 повітряних цілей противника.
"На місцях збиття працюють відповідні служби", – повідомив глава ОВА.
Відповідно до попередньої інформації, люди не постраждали. Також вказується, що пошкоджень не зазнала й інфраструктура.
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Нагадаємо, що пізно ввечері 11 березня ворожі сили масовано атакували дронами Дніпро. Зранку 12 березня в ДСНС повідомили, що в Дніпрі сталося декілька пожеж на обʼєктах інфраструктури. Одну з них локалізовано, її продовжують гасити рятувальники. Інші – ліквідовані.
На території приватного житлового сектору горів автомобіль у гаражі.
Також часткових руйнувань зазнав приватний двоповерховий будинок та гараж. Крім цього, пошкоджено житлові будинки.