Вночі ударні БпЛА атакували Рівненську область: в ОВА розповіли деталі

Російські війська вночі 12 березня атакували ударними безпілотниками Україну. Під приціл ворога потрапила Рівненщина.

По ворожих повітряних цілях працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника ОВА Олександра Коваля.

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Ворог атакував дронами Рівненщину

Вказується, що сили ППО збили над областю 5 повітряних цілей противника.

"На місцях збиття працюють відповідні служби", – повідомив глава ОВА.

Відповідно до попередньої інформації, люди не постраждали. Також вказується, що пошкоджень не зазнала й інфраструктура.

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Нагадаємо, що пізно ввечері 11 березня ворожі сили масовано атакували дронами Дніпро. Зранку 12 березня в ДСНС повідомили, що в Дніпрі сталося декілька пожеж на обʼєктах інфраструктури. Одну з них локалізовано, її продовжують гасити рятувальники. Інші – ліквідовані.

На території приватного житлового сектору горів автомобіль у гаражі.

Також часткових руйнувань зазнав приватний двоповерховий будинок та гараж. Крім цього, пошкоджено житлові будинки.