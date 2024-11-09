Одещина в епіцентрі атаки "Шахедів", приліт у трасу Харкова: хронологія 990 дня війни

В Україні розпочалася 990 доба повномасштабного вторгнення. Збройні Сили продовжують відбивати накати ворога, хоча окупанти тиснуть по всій лінії фронту

Про головні події 9 листопада, ситуацію на фронті, втрати Росії, новини політики та російські обстріли України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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