Одещина в епіцентрі атаки "Шахедів", приліт у трасу Харкова: хронологія 990 дня війни
В Україні розпочалася 990 доба повномасштабного вторгнення. Збройні Сили продовжують відбивати накати ворога, хоча окупанти тиснуть по всій лінії фронту
Про головні події 9 листопада, ситуацію на фронті, втрати Росії, новини політики та російські обстріли України – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Росія вночі випустила по Україні 51 безпілотник, епіцентр удару – Одещина, повідомляють Повітряні сили. Станом на 08.00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Внаслідок російського обстрілу пошкоджене дорожнє покриття, контактні лінії тролейбуса й мережа вуличного освітлення. Окрім того, зруйнована одна автозаправка, яка не працює. Також трохи пошкоджена інша. У прилеглому готелі вибито кілька вікон. Незначні пошкодження отримав і розташований на перехресті будівельний гіпермаркет. В ОВА повідомили, що росіяни вдарили керованою ракето "Гром-Е1". У ніч на 9 листопада на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота, повідомив глава ОВА Віталій Кім. Силами та засобами ППО знищено один БпЛА типу "Шахед". В Черкаській області вночі було знищено три "Шахеди", пише глава ОВА Ігор Табунець. Звернень до екстрених служб про потерпілих чи пошкодження майна немає. Вночі в Дніпропетровській області працювала ППО, пише глава ОВА Сергій Лисак. Зазначається, що також російська армія вдарила з РСЗВ "Град" по Нікополю. "Постраждав 50-річний чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості Понівечене промислове підприємство", – вказує Лисак. На Синельниківщині через ворожу атаку сталася пожежа. Пошкоджена інфраструктура. Загиблих і постраждалих немає. За даними аналітиків DeepState, окупанти просунулися біля Максимівки, М'ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди. Вночі у місті Алексін, що в Тульській області лунали вибухи, під удар міг потрапити місцевий хімічний комбінат. Також БпЛА могли атакувати Алексінський дослідний механічний завод. Серед іншого хімкомбінат виробляє боєприпаси, полімери, лакофарбові матеріали та композиційні матеріали для військово-промислового комплексу Росії.
Наслідки нічної атаки
Вночі у Харкові прилетіло в одну з найзавантаженіших міських трас, – Терехов.
Росія вночі випустила по Україні 51 безпілотник, епіцентр удару – Одещина, повідомляють Повітряні сили.
Станом на 08.00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.
Внаслідок російського обстрілу пошкоджене дорожнє покриття, контактні лінії тролейбуса й мережа вуличного освітлення.
Окрім того, зруйнована одна автозаправка, яка не працює. Також трохи пошкоджена інша. У прилеглому готелі вибито кілька вікон. Незначні пошкодження отримав і розташований на перехресті будівельний гіпермаркет.
В ОВА повідомили, що росіяни вдарили керованою ракето "Гром-Е1".
У ніч на 9 листопада на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота, повідомив глава ОВА Віталій Кім.
Силами та засобами ППО знищено один БпЛА типу "Шахед".
В Черкаській області вночі було знищено три "Шахеди", пише глава ОВА Ігор Табунець.
Звернень до екстрених служб про потерпілих чи пошкодження майна немає.
Вночі в Дніпропетровській області працювала ППО, пише глава ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що також російська армія вдарила з РСЗВ "Град" по Нікополю.
"Постраждав 50-річний чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості Понівечене промислове підприємство", – вказує Лисак.
На Синельниківщині через ворожу атаку сталася пожежа. Пошкоджена інфраструктура. Загиблих і постраждалих немає.
За даними аналітиків DeepState, окупанти просунулися біля Максимівки, М'ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди.
Вночі у місті Алексін, що в Тульській області лунали вибухи, під удар міг потрапити місцевий хімічний комбінат. Також БпЛА могли атакувати Алексінський дослідний механічний завод.
Серед іншого хімкомбінат виробляє боєприпаси, полімери, лакофарбові матеріали та композиційні матеріали для військово-промислового комплексу Росії.