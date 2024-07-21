Атака "Шахедами" та активізація росіян на Запоріжжі: хронологія 879 дня війни

Повномасштабна війна Росії в Україні триває вже 879 добу. Російські війська продовжують обстрілювати українські міста та намагатися просуватися на фронті.

У ніч проти 21 липня росіяни знову запускали "Шахеди". Про інші воєнні злочини загарбників та боротьбу українців проти них 24 Канал розповідає у матеріалі.

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