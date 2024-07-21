Атака "Шахедами" та активізація росіян на Запоріжжі: хронологія 879 дня війни

21 липня 2024, 06:43
Читать новость на русском

Повномасштабна війна Росії в Україні триває вже 879 добу. Російські війська продовжують обстрілювати українські міста та намагатися просуватися на фронті.

У ніч проти 21 липня росіяни знову запускали "Шахеди". Про інші воєнні злочини загарбників та боротьбу українців проти них 24 Канал розповідає у матеріалі.

Дивіться також Чим могли збити балістику над Одесою: у Defense Express припустили засоби

11:14, 21 липня

Фіцо поскаржився Шмигалю, що Україна зупинила транзит нафти російського "Лукойлу"

Словацький прем'єр Робер Фіцо поскаржився Денису Шмигалю через те, що Україна запровадила санкції проти російської компанії "Лукойл". Раніше наша держава здійснювала транзит цієї нафти до Угорщини та Словаччини.

Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин,
– заявив Фіцо.

11:10, 21 липня

Служба безпеки Грузії допитує добровольців, які воювали на боці України проти Росії

У Грузії викликають на допит грузинських добровольців, які воювали в Україні проти Росії.

Одного із добровольців викликали за статтею про тероризм, іншого допитали у справі про змову з метою повалення влади.

11:09, 21 липня

На Київщині уламки "Шахедів" пошкодили будинки

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що унаслідок атаки російськими безпілотниками влучань в житлову чи критичну інфраструктуру не зафіксовано. На щастя, також немає і постраждалих серед мирного населення.

Водночас на території двох районів постраждав автомобіль та два приватні будинки. У них незначні пошкодження фасаду та вікон.

Унаслідок падіння уламків також сталося загоряння трав'яного настилу. Його рятувальники оперативно ліквідували.

11:07, 21 липня

Окупанти вдарили по підприємству на Миколаївщині

Увечері 20 липня росіяни завдали ракетного удару по Миколаївщині. Під ударом опинилося сільськогосподарське підприємство.

 На жаль, 2 людини зазнали поранень.

08:12, 21 липня

Джонсон оприлюднив "мирний план" для України Трампа

Борис Джонсон оприлюднив "мирний план" для України, який може використати Трамп.

Британський політик написав про двоетапний підхід завершення війни в Україні. Джонсон переконаний, що Трамп може зміцнити руку Заходу, зупинити бюрократичну тяганину та допомогти Україні вступити в ЄС та НАТО.

08:10, 21 липня

Ворог вранці атакував Сумщину

Вранці 21 липня Росія обстріляла Сумщину.

Було завдано ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури у Шосткинському районі.

Наслідки атаки уточнюються.

07:30, 21 липня

Втрати ворога на фронті 21 липня

06:51, 21 липня

Росія намагалася атакувати "Шахедами" Київ

Російські війська у ніч проти 21 липня знову запускали "Шахеди". Зокрема, під прицілом був Київ.

Станом на 5:38 руйнувань і потерпілих після атаки "Шахедами" у столиці немає. На щастя, усі ворожі безпілотники були знищені на підступах до міста.

06:50, 21 липня

Росіяни перекидають техніку на Донеччині

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти в Донецькій області перекидають свою військову техніку, зокрема новою залізницею з Росії. Мовиться про нові автомобілі та вантажівки. 

Росіяни також маркують свою техніку іншою літерою, ніж раніше.

06:38, 21 липня

Росія штурмує Запорізький напрямок

Росіяни відновили інтенсивність штурмів на Запоріжжі. Водночас окупанти не припиняють атакувати в районі Кринок.

Водночас він (ворог – 24 Канал) збільшує активність на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. За минулу добу там було відбито сім штурмів противника на напрямках сіл Мала Токмачка, Новоандріївка, Щербаки й Роботине,
– розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. 

Автор: Софія Рожик