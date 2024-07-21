Атака "Шахедами" та активізація росіян на Запоріжжі: хронологія 879 дня війни
Повномасштабна війна Росії в Україні триває вже 879 добу. Російські війська продовжують обстрілювати українські міста та намагатися просуватися на фронті.
У ніч проти 21 липня росіяни знову запускали "Шахеди". Про інші воєнні злочини загарбників та боротьбу українців проти них 24 Канал розповідає у матеріалі.
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Словацький прем'єр Робер Фіцо поскаржився Денису Шмигалю через те, що Україна запровадила санкції проти російської компанії "Лукойл". Раніше наша держава здійснювала транзит цієї нафти до Угорщини та Словаччини. Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин, У Грузії викликають на допит грузинських добровольців, які воювали в Україні проти Росії. Одного із добровольців викликали за статтею про тероризм, іншого допитали у справі про змову з метою повалення влади. Голова Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що унаслідок атаки російськими безпілотниками влучань в житлову чи критичну інфраструктуру не зафіксовано. На щастя, також немає і постраждалих серед мирного населення. Водночас на території двох районів постраждав автомобіль та два приватні будинки. У них незначні пошкодження фасаду та вікон. Унаслідок падіння уламків також сталося загоряння трав'яного настилу. Його рятувальники оперативно ліквідували. Увечері 20 липня росіяни завдали ракетного удару по Миколаївщині. Під ударом опинилося сільськогосподарське підприємство. На жаль, 2 людини зазнали поранень. Борис Джонсон оприлюднив "мирний план" для України, який може використати Трамп. Британський політик написав про двоетапний підхід завершення війни в Україні. Джонсон переконаний, що Трамп може зміцнити руку Заходу, зупинити бюрократичну тяганину та допомогти Україні вступити в ЄС та НАТО. Вранці 21 липня Росія обстріляла Сумщину. Було завдано ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури у Шосткинському районі. Наслідки атаки уточнюються. Російські війська у ніч проти 21 липня знову запускали "Шахеди". Зокрема, під прицілом був Київ. Станом на 5:38 руйнувань і потерпілих після атаки "Шахедами" у столиці немає. На щастя, усі ворожі безпілотники були знищені на підступах до міста. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти в Донецькій області перекидають свою військову техніку, зокрема новою залізницею з Росії. Мовиться про нові автомобілі та вантажівки. Росіяни також маркують свою техніку іншою літерою, ніж раніше. Росіяни відновили інтенсивність штурмів на Запоріжжі. Водночас окупанти не припиняють атакувати в районі Кринок. Водночас він (ворог – 24 Канал) збільшує активність на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. За минулу добу там було відбито сім штурмів противника на напрямках сіл Мала Токмачка, Новоандріївка, Щербаки й Роботине,
Фіцо поскаржився Шмигалю, що Україна зупинила транзит нафти російського "Лукойлу"
– заявив Фіцо.
Служба безпеки Грузії допитує добровольців, які воювали на боці України проти Росії
На Київщині уламки "Шахедів" пошкодили будинки
Окупанти вдарили по підприємству на Миколаївщині
Джонсон оприлюднив "мирний план" для України Трампа
Ворог вранці атакував Сумщину
Росія намагалася атакувати "Шахедами" Київ
Росіяни перекидають техніку на Донеччині
Росія штурмує Запорізький напрямок
– розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
Словацький прем'єр Робер Фіцо поскаржився Денису Шмигалю через те, що Україна запровадила санкції проти російської компанії "Лукойл". Раніше наша держава здійснювала транзит цієї нафти до Угорщини та Словаччини.
Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин,
У Грузії викликають на допит грузинських добровольців, які воювали в Україні проти Росії.
Одного із добровольців викликали за статтею про тероризм, іншого допитали у справі про змову з метою повалення влади.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що унаслідок атаки російськими безпілотниками влучань в житлову чи критичну інфраструктуру не зафіксовано. На щастя, також немає і постраждалих серед мирного населення.
Водночас на території двох районів постраждав автомобіль та два приватні будинки. У них незначні пошкодження фасаду та вікон.
Унаслідок падіння уламків також сталося загоряння трав'яного настилу. Його рятувальники оперативно ліквідували.
Увечері 20 липня росіяни завдали ракетного удару по Миколаївщині. Під ударом опинилося сільськогосподарське підприємство.
На жаль, 2 людини зазнали поранень.
Борис Джонсон оприлюднив "мирний план" для України, який може використати Трамп.
Британський політик написав про двоетапний підхід завершення війни в Україні. Джонсон переконаний, що Трамп може зміцнити руку Заходу, зупинити бюрократичну тяганину та допомогти Україні вступити в ЄС та НАТО.
Вранці 21 липня Росія обстріляла Сумщину.
Було завдано ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури у Шосткинському районі.
Наслідки атаки уточнюються.
Російські війська у ніч проти 21 липня знову запускали "Шахеди". Зокрема, під прицілом був Київ.
Станом на 5:38 руйнувань і потерпілих після атаки "Шахедами" у столиці немає. На щастя, усі ворожі безпілотники були знищені на підступах до міста.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти в Донецькій області перекидають свою військову техніку, зокрема новою залізницею з Росії. Мовиться про нові автомобілі та вантажівки.
Росіяни також маркують свою техніку іншою літерою, ніж раніше.
Росіяни відновили інтенсивність штурмів на Запоріжжі. Водночас окупанти не припиняють атакувати в районі Кринок.
Водночас він (ворог – 24 Канал) збільшує активність на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. За минулу добу там було відбито сім штурмів противника на напрямках сіл Мала Токмачка, Новоандріївка, Щербаки й Роботине,