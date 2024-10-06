Росія атакувала "Шахедами": де була загроза ворожого удару

6 жовтня 2024, 06:08
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Автор: Маргарита Волошина

У ніч проти 6 жовтня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей було оголошено повітряну тривогу.

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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10:34, 06 жовтня

Відбій загрози застосування ударних БпЛА по областях.

10:22, 06 жовтня

Відбій загрози для Вінницької області.

09:50, 06 жовтня

Житомирська та Вінницька області загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

09:31, 06 жовтня

БпЛА з Черкащини на Київщину у напрямку Білої Церкви.

09:14, 06 жовтня

У Київській області фіксують два "Шахеди". Тривогу знову оголошено у Києві.

09:08, 06 жовтня

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

08:20, 06 жовтня

  • БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.
  • БпЛА на півночі Київщини, курс північний.
07:36, 06 жовтня

У Київській області працює ППО.

07:25, 06 жовтня

Щодо ударних БпЛА:

  • БпЛА на межі Київської та Черкаської областей.
  • БпЛА на півдні Чернігівської області.
  • БпЛА на півночі Полтавської області.
  • БпЛА на сході Сумської області.
06:07, 06 жовтня

У Києві оголосили відбій тривоги.

Монітори пишуть, що у Київській області фіксують 1 "Шахед", який невдовзі покине регіон.

05:08, 06 жовтня

Рух ударних БпЛА фіксують на цей час:

– на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.
– на півночі Київщини, курс східний.
– східніше Борисполя, курс західний.
– на Сумщині, курс південно-західний.
– південніше Чернігова, курсом на північ.

04:00, 06 жовтня

Рух ударних БпЛА фіксують:

– у східній частині Вінниччини, курс західний.
– у південній частині Чернігівщини, курс західний.
– у південно-східній частині Київщини, курс південно-східний.
– у східній частині Сумщини, курс південно-західний.
– у північній частині Черкащини, курс північно-східний.

02:54, 06 жовтня

Де зараз ударні БпЛА

  • БпЛА в напрямку Києва з південного напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині, курсом на Миргород.
  • БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА в південній та західній частинах Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Київщини, курс східний.
  • БпЛА в західній та центральній частинах Кіровоградщини, курс північний/північно-західний.
  • БпЛА в північній частині Черкащини, курс північний.
02:12, 06 жовтня

Оновлений рух "Шахедів" по областях

БпЛА південніше Києва, постійно змінюють курс.
БпЛА на межі Київщини та Полтавщини, курс західний.
БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.
БпЛА в західній частині Черкащини, курс західний.
БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс західний.
БпЛА західніше Кременчука, курс західний.
БпЛА південніше Полтави, постійно змінює курс.
БпЛА на півдні Сумщини, курс південний.
БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

02:11, 06 жовтня

Актуальна мапа тривог

01:12, 06 жовтня

Де зараз летять "Шахеди"

  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на Сумщині, курс західний.
  • БпЛА в центральній частині Черкащини, курс західний.
  • БпЛА в центральній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс південний.
  • БпЛА на межі Миколаївщини та Кіровоградщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс північний.
  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
00:21, 06 жовтня

Рух ударних БпЛА

  • БпЛА на межі Одещини та Миколаївщини, курс північний.
  • БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
  • БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північний.
  • БпЛА в центральній та південній частинах Черкащини, курс західний.
  • БпЛА в північній та південній частинах Житомирщини, курс західний.
  • БпЛА в північній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА в центральній та східній частинах Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній та південній частинах Харківщини, курс західний.
23:35, 05 жовтня

"Одеса – перебувайте в укриттях. В напрямку міста декілька ударних БпЛА", – додали оборонці неба.

23:17, 05 жовтня

Актуальний рух "Шахедів"

  • БпЛА в напрямку Одеси з півночі.
  • БпЛА в південній частині Одещини, курс північний.
  • БпЛА над Харковом.
  • БпЛА в південній та західній частинах Харківщини, курс південний.
  • БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
  • БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в районі Миргорода, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на Полтавщині, курсом на Кременчук.
  • БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.
23:04, 05 жовтня

БпЛА в напрямку Одеси з північно-західного напрямку,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

22:48, 05 жовтня

За даними оборонців неба, ворог здійснив пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у Сумській області.

22:40, 05 жовтня

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини (Ізмаїл),
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

22:19, 05 жовтня

Оборонці неба повідомляють про БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку.

22:13, 05 жовтня

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі,
– пишуть Повітряні сили.

22:07, 05 жовтня

Рух ударних безпілотників зараз

  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
  • БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній та південній частинах Харківщини, курс південний.
  • БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний.
  • БпЛА в західній та східній частинах Дніпропетровщини.
21:48, 05 жовтня

"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку", – застерігають у Повітряних силах.

21:38, 05 жовтня

Де зараз ворожі дрони

  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА з Харківщини, курсом на Дніпропетровщину.
  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
  • БпЛА південніше Чернігова, курс західний.
  • БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини, курс південний.
21:32, 05 жовтня

Мапа тривог станом на зараз

21:30, 05 жовтня

У Херсонській та Миколаївській областях повідомили про загрозу ударних БпЛА.

20:55, 05 жовтня

Рух "Шахедів" станом на зараз

  • БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на Харківщині, курс південний.
20:37, 05 жовтня

Ударні дрони перебувають на межі Сумської та Чернігівської областей, рухаються у західному напрямку.

20:34, 05 жовтня

Сумська область – загроза ударних БпЛА,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.