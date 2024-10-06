Росія атакувала "Шахедами": де була загроза ворожого удару
У ніч проти 6 жовтня окупанти вкотре запустили у бік України дрони-камікадзе. У частині областей було оголошено повітряну тривогу.
Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Відбій загрози застосування ударних БпЛА по областях. Відбій загрози для Вінницької області. Житомирська та Вінницька області загроза застосування ударних ворожих БпЛА. БпЛА з Черкащини на Київщину у напрямку Білої Церкви. У Київській області фіксують два "Шахеди". Тривогу знову оголошено у Києві. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. У Київській області працює ППО. Щодо ударних БпЛА: У Києві оголосили відбій тривоги. Монітори пишуть, що у Київській області фіксують 1 "Шахед", який невдовзі покине регіон. Рух ударних БпЛА фіксують на цей час: – на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний. Рух ударних БпЛА фіксують: – у східній частині Вінниччини, курс західний. БпЛА південніше Києва, постійно змінюють курс. "Одеса – перебувайте в укриттях. В напрямку міста декілька ударних БпЛА", – додали оборонці неба. БпЛА в напрямку Одеси з північно-західного напрямку, За даними оборонців неба, ворог здійснив пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у Сумській області. БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини (Ізмаїл), Оборонці неба повідомляють про БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку. Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі, "Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку", – застерігають у Повітряних силах. У Херсонській та Миколаївській областях повідомили про загрозу ударних БпЛА. Ударні дрони перебувають на межі Сумської та Чернігівської областей, рухаються у західному напрямку. Сумська область – загроза ударних БпЛА,
– на півночі Київщини, курс східний.
– східніше Борисполя, курс західний.
– на Сумщині, курс південно-західний.
– південніше Чернігова, курсом на північ.
– у південній частині Чернігівщини, курс західний.
– у південно-східній частині Київщини, курс південно-східний.
– у східній частині Сумщини, курс південно-західний.
– у північній частині Черкащини, курс північно-східний.
Де зараз ударні БпЛА
Оновлений рух "Шахедів" по областях
БпЛА на межі Київщини та Полтавщини, курс західний.
БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.
БпЛА в західній частині Черкащини, курс західний.
БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс західний.
БпЛА західніше Кременчука, курс західний.
БпЛА південніше Полтави, постійно змінює курс.
БпЛА на півдні Сумщини, курс південний.
БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
Де зараз летять "Шахеди"
Рух ударних БпЛА
Актуальний рух "Шахедів"
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
– пишуть Повітряні сили.
Рух ударних безпілотників зараз
Де зараз ворожі дрони
Рух "Шахедів" станом на зараз
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Відбій загрози застосування ударних БпЛА по областях.
Відбій загрози для Вінницької області.
Житомирська та Вінницька області загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
БпЛА з Черкащини на Київщину у напрямку Білої Церкви.
У Київській області фіксують два "Шахеди". Тривогу знову оголошено у Києві.
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
У Київській області працює ППО.
Щодо ударних БпЛА:
У Києві оголосили відбій тривоги.
Монітори пишуть, що у Київській області фіксують 1 "Шахед", який невдовзі покине регіон.
Рух ударних БпЛА фіксують на цей час:
– на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.
Рух ударних БпЛА фіксують:
– у східній частині Вінниччини, курс західний.
БпЛА південніше Києва, постійно змінюють курс.
"Одеса – перебувайте в укриттях. В напрямку міста декілька ударних БпЛА", – додали оборонці неба.
БпЛА в напрямку Одеси з північно-західного напрямку,
За даними оборонців неба, ворог здійснив пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у Сумській області.
БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини (Ізмаїл),
Оборонці неба повідомляють про БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку.
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі,
"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку", – застерігають у Повітряних силах.
У Херсонській та Миколаївській областях повідомили про загрозу ударних БпЛА.
Ударні дрони перебувають на межі Сумської та Чернігівської областей, рухаються у західному напрямку.
Сумська область – загроза ударних БпЛА,