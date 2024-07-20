Пошкоджена цивільна інфраструктура на Полтавщині: жахливі кадри наслідків російської атаки

Вночі 20 липня окупанти атакували "Шахедами" Полтавську область. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Спалахнула пожежа.

Жахливі наслідки російської атаки показали в ОВА. На щастя, минулося без постраждалих.

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Які наслідки атаки "Шахедами" на Полтавщину

У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа, рятувальники вже її ліквідували… На щастя, в області без постраждалих,

– повідомили ОВА.

Також додали, що в Полтавському районі без електропостачання залишилися 16 населених пунктів – це майже 3,8 тисячі споживачів. Окрім того, без водопостачання – близько 700. Над відновленням уже працюють профільні служби.

Водопостачання відновили всім споживачам. Енергетики продовжують роботу, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки людей,

– написав голова ОВА Філіп Пронін о 09:29.

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Наслідки російської атаки на Полтавщину: дивіться відео

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