Пошкоджена цивільна інфраструктура на Полтавщині: жахливі кадри наслідків російської атаки
Джерело:Полтавська ОВА
Вночі 20 липня окупанти атакували "Шахедами" Полтавську область. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Спалахнула пожежа.
Жахливі наслідки російської атаки показали в ОВА. На щастя, минулося без постраждалих.
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Які наслідки атаки "Шахедами" на Полтавщину
У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа, рятувальники вже її ліквідували… На щастя, в області без постраждалих,
– повідомили ОВА.
Також додали, що в Полтавському районі без електропостачання залишилися 16 населених пунктів – це майже 3,8 тисячі споживачів. Окрім того, без водопостачання – близько 700. Над відновленням уже працюють профільні служби.
Водопостачання відновили всім споживачам. Енергетики продовжують роботу, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки людей,
– написав голова ОВА Філіп Пронін о 09:29.
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Наслідки російської атаки на Полтавщину: дивіться відео
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