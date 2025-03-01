"Шахед" влучив у будинок у Сумській громаді

Росія продовжує тероризувати прикордонну Сумщину обстрілами. Одна з останніх атак сталася увечері 1 березня під час атаки "Шахедами" на Україну.

Російський дрон влучив у будинок у Сумській громаді. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виконувача обов'язків міського голови Сум Артема Кобзаря.

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У будинку сталося загоряння

З вечора 1 березня росіяни атакують Україну "Шахедами". Один із них поцілив в оселю мешканців Сумщини.

"Ворог знову вдарив по нашій громаді. Сьогодні ввечері стався черговий ворожий обстріл. Під удар потрапив старостинський округ", – написав Кобзар о 20:29.

Під атакою опинилося село Стецьківка.

Після влучання безпілотника у будинку сталося загоряння. Руйнування серйозні.

Попередньо 3 будинки пошкоджені внаслідок влучання БпЛА. Триває ліквідація наслідків ворожого влучання,

– додав мер Сум Олександр Лисенко.

Також в ОВА повідомили, що росіяни, застосувавши БпЛА типу "Шахед", також вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Охтирського району.