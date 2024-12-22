Внаслідок атаки "Шахедами" на Сумщині пошкоджені будинки, спалахнула пожежа
Вночі 22 грудня окупанти вкотре запустили на Сумську область ударні дрони. Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні будинки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.
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Атака "Шахедами" на Сумщину 22 грудня
В ОВА заявили, що 22 грудня в небі над Сумщиною підрозділи ППО області збили 12 російських БпЛА типу "Шахед".
У Роменській громаді прогриміло 2 вибухи. Внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА типу "Герань-2" пошкоджені приватні будинки й нежитлові приміщення.
Уламки дронів також упали в Дубов'язівській громаді. Там сталося загоряння офісного приміщення.
Загалом вночі та зранку неділі російські загарбники здійснили 4 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Під ворожим вогнем, зокрема, була Миропільська громада.
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