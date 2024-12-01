Ворог запустив "Шахеди": яким областям загрожують ворожі дрони

24 Канал збирає інформацію про те, де летять дрони-камікадзе уночі 1 грудня. Подбайте про свою безпеку, якщо у вашому регіоні тривога!

Росіяни запустили "Шахеди" ще увечері 30 листопада. Дрони зайшли на Сумщину, але незабаром ПС дали відбій. Та вже о пів на одинадцяту БпЛА знову зайшли в повітряний простір з Півночі та стали рухатися на Полтавщину і далі.

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Де зараз летять "Шахеди"