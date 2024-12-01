Ворог запустив "Шахеди": яким областям загрожують ворожі дрони
24 Канал збирає інформацію про те, де летять дрони-камікадзе уночі 1 грудня. Подбайте про свою безпеку, якщо у вашому регіоні тривога!
Росіяни запустили "Шахеди" ще увечері 30 листопада. Дрони зайшли на Сумщину, але незабаром ПС дали відбій. Та вже о пів на одинадцяту БпЛА знову зайшли в повітряний простір з Півночі та стали рухатися на Полтавщину і далі.
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Де зараз летять "Шахеди"
ПС: на Прилуки летить декілька ударних дронів. Тривога на Київщині. ПС: є загроза застосування ворожих ударних БпЛА для трьох областей – Київської, Черкаської, Дніпропетровської. Монітори пишуть, що скоро тривогу оголосять і на Київщині. Ударний БпЛА летить в напрямку Прилук на Чернігівщині з північного сходу. Дрон на сході Кіровоградщини змінює курс на Дніпропетровщину. Моніторингові канали пишуть, що на Сумщину заходять нові "Шахеди". Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Кіровоградської області.
Нова інформація по "Шахедах" від ПС
Де зараз тривога
Де летять "Шахеди"
ПС: на Прилуки летить декілька ударних дронів.
Тривога на Київщині.
ПС: є загроза застосування ворожих ударних БпЛА для трьох областей – Київської, Черкаської, Дніпропетровської.
Монітори пишуть, що скоро тривогу оголосять і на Київщині.
Ударний БпЛА летить в напрямку Прилук на Чернігівщині з північного сходу.
Дрон на сході Кіровоградщини змінює курс на Дніпропетровщину.
Моніторингові канали пишуть, що на Сумщину заходять нові "Шахеди".
Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Кіровоградської області.