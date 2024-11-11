Ворог запустив "Шахеди" по Україні, фіксують кілька груп БпЛА: де небезпечно

Росіяни запустили дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні вдень 11 листопада. За даними Повітряних сил, під загрозою ворожого удару перебуває частина областей.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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