Ворог запустив "Шахеди" по Україні, фіксують кілька груп БпЛА: де небезпечно

11 листопада 2024, 12:55
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Автор: Маргарита Волошина

Росіяни запустили дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні вдень 11 листопада. За даними Повітряних сил, під загрозою ворожого удару перебуває частина областей.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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13:17, 11 листопада

Повітряні сили повідомляють про ворожі БпЛА, які рухаються із Сумської області на південь Чернігівської області. Також повідомляють про БпЛА з Полтавської області, які рухаються на північ Черкаської області.

12:43, 11 листопада

Увага! Нова група ворожих БпЛА з Курської області Росії на Сумщину,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

12:32, 11 листопада

  • Група "Шахедів" із Сумської області летить у напрямку Полтавської.
  • "Шахед" на півдні Полтавської області рухається курсом на Кременчук.
12:24, 11 листопада

"Шахеди" продовжують рух на Чернігівську область.

12:10, 11 листопада

Група ворожих БпЛА фіксується у Сумській області. Летять курсом на Ромни.