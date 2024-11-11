Ворог запустив "Шахеди" по Україні, фіксують кілька груп БпЛА: де небезпечно
Росіяни запустили дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні вдень 11 листопада. За даними Повітряних сил, під загрозою ворожого удару перебуває частина областей.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Повітряні сили повідомляють про ворожі БпЛА, які рухаються із Сумської області на південь Чернігівської області. Також повідомляють про БпЛА з Полтавської області, які рухаються на північ Черкаської області. Увага! Нова група ворожих БпЛА з Курської області Росії на Сумщину, "Шахеди" продовжують рух на Чернігівську область. Група ворожих БпЛА фіксується у Сумській області. Летять курсом на Ромни.
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Повітряні сили повідомляють про ворожі БпЛА, які рухаються із Сумської області на південь Чернігівської області. Також повідомляють про БпЛА з Полтавської області, які рухаються на північ Черкаської області.
Увага! Нова група ворожих БпЛА з Курської області Росії на Сумщину,
"Шахеди" продовжують рух на Чернігівську область.
Група ворожих БпЛА фіксується у Сумській області. Летять курсом на Ромни.