Атака "Шахедами", вибухи в Києві, пожежа в Харкові: хронологія 929 дня війни

Російські окупанти продовжують спроби наступати на територію України. Наші військові писали, що найгарячішими залишаються Покровський та Курахівський напрямки.

Що відбувається на фронті, в тилу, які рішення ухвалюють наші партнери – читайте в тексті 24 Каналу.

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