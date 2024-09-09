Атака "Шахедами", вибухи в Києві, пожежа в Харкові: хронологія 929 дня війни

9 вересня 2024, 06:21
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Автор: Діана Квасневська

Російські окупанти продовжують спроби наступати на територію України. Наші військові писали, що найгарячішими залишаються Покровський та Курахівський напрямки.

Що відбувається на фронті, в тилу, які рішення ухвалюють наші партнери – читайте в тексті 24 Каналу. 

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06:18, 09 вересня

Які наслідки атаки по Києву

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що Росія атакувала столицю "Шахедами" з території Курської області. 

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили) на підступах до столиці,
– запевнила влада. 

За попередніми даними, без руйнувань та потерпілих.

03:14, 09 вересня

Росія атакувала Харків КАБами

Росія атакувала Харків керованими авіаційними бомбами. Через це влада повідомила про прильоти, на місці одного виникла пожежа.

За попередніми даними, жертв та поранених немає.

00:43, 09 вересня

Вибухи в Києві

У Києві пролунали вибухи. Влада повідомила, що це робота ППО.