Атака "Шахедами", вибухи в Києві, пожежа в Харкові: хронологія 929 дня війни
Російські окупанти продовжують спроби наступати на територію України. Наші військові писали, що найгарячішими залишаються Покровський та Курахівський напрямки.
Що відбувається на фронті, в тилу, які рішення ухвалюють наші партнери – читайте в тексті 24 Каналу.
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У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що Росія атакувала столицю "Шахедами" з території Курської області. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили) на підступах до столиці, За попередніми даними, без руйнувань та потерпілих. Росія атакувала Харків керованими авіаційними бомбами. Через це влада повідомила про прильоти, на місці одного виникла пожежа. За попередніми даними, жертв та поранених немає. У Києві пролунали вибухи. Влада повідомила, що це робота ППО.
Які наслідки атаки по Києву
– запевнила влада.
Росія атакувала Харків КАБами
Вибухи в Києві
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що Росія атакувала столицю "Шахедами" з території Курської області.
Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили) на підступах до столиці,
За попередніми даними, без руйнувань та потерпілих.
Росія атакувала Харків керованими авіаційними бомбами. Через це влада повідомила про прильоти, на місці одного виникла пожежа.
За попередніми даними, жертв та поранених немає.
У Києві пролунали вибухи. Влада повідомила, що це робота ППО.