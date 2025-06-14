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24 Канал Новини України Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де летять ворожі безпілотники
13 червня, 23:45
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Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де летять ворожі безпілотники

Ірина Чеботнікова

Увечері 13 червня Росія запустила "Шахеди". Ударні дрони-камікадзе зайшли в повітряний простір України через Чернігівщину та Сумщину.

24 Канал збирає дані від Повітряних сил і моніторів про те, в яких областях оголосили тривогу та куди прямують "Шахеди". Якщо у вашому регіоні пролунали сирени – пройдіть в укриття!

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Де тривога в Україні та де є загроза від "Шахедів" уночі 14 червня

 

00:06, 14 червня

Є загроза "Шахедів" для Харкова

Про це повідомили ПС.

23:54, 13 червня

Повітряні сили про рух "Шахедів"

  • "Шахеди" на Сумщині курсом на схід.
  • "Шахеди" на Полтавщині курсом на південь.
  • "Шахеди"на сході Харківщини курсом південно-західним.
23:45, 13 червня

Де зараз тривога в Україні

23:40, 13 червня

Харківщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
 

23:22, 13 червня

Полтавщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.

22:57, 13 червня

  • "Шахеди" на сході Чернігівщини курсом на південь.
  • "Шахеди" на Сумщині курсом на схід.
  • В Сумському та Харківському районі робота ворожих розвідувальних БпЛА.
22:20, 13 червня

  • Ворожі БпЛА на північно-східному напрямку Чернігівщини курсом на захід.
  • Ворожі БпЛА на північно-східному напрямку Сумщини курсом на захід.
22:16, 13 червня

Чернігівська та Сумська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.