Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де летять ворожі безпілотники
Увечері 13 червня Росія запустила "Шахеди". Ударні дрони-камікадзе зайшли в повітряний простір України через Чернігівщину та Сумщину.
24 Канал збирає дані від Повітряних сил і моніторів про те, в яких областях оголосили тривогу та куди прямують "Шахеди". Якщо у вашому регіоні пролунали сирени – пройдіть в укриття!
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Де тривога в Україні та де є загроза від "Шахедів" уночі 14 червня
Про це повідомили ПС. Харківщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Полтавщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі. Чернігівська та Сумська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.
Є загроза "Шахедів" для Харкова
Повітряні сили про рух "Шахедів"
Де зараз тривога в Україні
Про це повідомили ПС.
Харківщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Полтавщина - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.
Чернігівська та Сумська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.