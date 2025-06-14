Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де летять ворожі безпілотники

Увечері 13 червня Росія запустила "Шахеди". Ударні дрони-камікадзе зайшли в повітряний простір України через Чернігівщину та Сумщину.

24 Канал збирає дані від Повітряних сил і моніторів про те, в яких областях оголосили тривогу та куди прямують "Шахеди". Якщо у вашому регіоні пролунали сирени – пройдіть в укриття!

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Де тривога в Україні та де є загроза від "Шахедів" уночі 14 червня