Росія запустила "Шахеди" з Курщини й окупованих територій: де зараз тривога
Ворог укотре запустив ударні дрони-камікадзе по Україні. В ніч проти 15 травня тривога охопила кілька областей України.
24 Канал збирає інформацію про рух "Шахедів" уночі 15 травня. Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!
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Де лунає тривога та летять "Шахеди" вночі 15 травня
Нова група "Шахедів" з Луганщини на Харківщину. Нова група "Шахедів" з Курської області на Сумщину. Ворожі ударні БпЛА з Курської області на північ Сумщини. Увечері 14 травня моніторингові канали час від часу писали про можливі пуски "Шахедів". Але самі ж пізніше спростовували цю інформацію. ПС офіційно підтвердили пуск БпЛА тільки опівночі 15 травня.
Де зараз тривога в Україні
Дрони летять і з окупованих територій
ПС про рух "Шахедів"
Нова група "Шахедів" з Луганщини на Харківщину.
Нова група "Шахедів" з Курської області на Сумщину.
Ворожі ударні БпЛА з Курської області на північ Сумщини.
Увечері 14 травня моніторингові канали час від часу писали про можливі пуски "Шахедів". Але самі ж пізніше спростовували цю інформацію.
ПС офіційно підтвердили пуск БпЛА тільки опівночі 15 травня.