Росія запустила "Шахеди" з Курщини й окупованих територій: де зараз тривога

Ворог укотре запустив ударні дрони-камікадзе по Україні. В ніч проти 15 травня тривога охопила кілька областей України.

24 Канал збирає інформацію про рух "Шахедів" уночі 15 травня. Якщо у вашому регіоні тривога – пройдіть в укриття!

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Де лунає тривога та летять "Шахеди" вночі 15 травня