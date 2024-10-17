У частині областей – повітряна тривога: Росія атакує "Шахедами"

Повітряну тривогу в низці регіонів України оголосили у ніч проти 18 жовтня. Росіяни знову запустили свої дрони-камікадзе типу "Шахед".

Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Росія запустила ударні БпЛА