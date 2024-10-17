У частині областей – повітряна тривога: Росія атакує "Шахедами"
Повітряну тривогу в низці регіонів України оголосили у ніч проти 18 жовтня. Росіяни знову запустили свої дрони-камікадзе типу "Шахед".
Російські війська не припиняють завдавати цинічних ударів по різних областях України. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Росія запустила ударні БпЛА
Повітряні сили повідомляють про рух дронів-камікадзе у Сумській області в напрямку Чернігівської та Полтавської областей. Сумська область – загроза ударних БпЛА! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку,
Де зараз дрони
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Повітряні сили повідомляють про рух дронів-камікадзе у Сумській області в напрямку Чернігівської та Полтавської областей.
Сумська область – загроза ударних БпЛА! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку,