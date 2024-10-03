Уламки упали в 5 районах: Київська ОВА про наслідки нічної атаки

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки атаки на Київщину в ніч проти 3 жовтня. ППО показала добрі результати, але впали деякі уламки "Шахедів".

Як зауважив Руслан Кравченко, населення не постраждало. Раніше в КМВА повідомили, що ворог атакував столицю різними групами "Шахедів", які запускали хвилями.

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Які наслідки атаки "Шахедами" на Київщині

Вночі ворог вкотре масовано атакував Київщину ударними дронами. В регіоні результативно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено,

– написав Кравченко.

Уламки збитих ворожих цілей виявили в п'яти районах області. Внаслідок падіння уламків у трьох районах горів трав'яний настил і лісова підстилка.

Всі пожежі загасили, але оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та ліквідації наслідків нічної атаки.

Важливо! Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов розповів, що росіяни, як і завжди, запускали ударні дрони вночі. Атаки відбувалися різними групами та хвилями, адже ворожі безпілотники заходили на столицю з різних напрямків. Протягом ночі додавалися нові дрони. Загалом тривога тривала майже шість годин.