Масована атака "Шахедів" на Одесу, Росія просунулася на Донеччині: хронологія 1154 дня війни

Українські військові продовжують стримувати наступ окупантів по всій лінії фронту. Тим часом наші дипломати разом із союзниками шукають шляхи до закінчення війни. Росія вкотре показує своє небажання миру, атакуючи цивільних дронами.

Яка ситуація на полі бою, у тилу та дипломатичній сфері, що відомо про наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини російських загарбників – повідомляє 24 Канал.

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