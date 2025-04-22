Масована атака "Шахедів" на Одесу, Росія просунулася на Донеччині: хронологія 1154 дня війни
Українські військові продовжують стримувати наступ окупантів по всій лінії фронту. Тим часом наші дипломати разом із союзниками шукають шляхи до закінчення війни. Росія вкотре показує своє небажання миру, атакуючи цивільних дронами.
Яка ситуація на полі бою, у тилу та дипломатичній сфері, що відомо про наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини російських загарбників – повідомляє 24 Канал.
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Вночі противник атакував Білопілля на Сумщині керованими авіабомбами. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Унаслідок влучання пошкоджено щонайменше 3 приватних житлових будинки. На місці працюють поліцейські: документують наслідки удару, фіксують пошкодження та збирають докази. Геолокаційні кадри за 21 квітня свідчать, що окупанти просунулися на південний схід від Ямполівки на Лиманському напрямку та на південно-західну околицю Торецька. Вранці в Чорному морі фіксують один російський носій "Калібрів" загальним залпом до 6 ракет У ВМС ЗСУ додали, що в Азовському морі кораблі противника відсутні. Протягом минулого дня росіяни здійснили 189 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок яких зафіксували 410 вибухів, в одній із громад загинула людина. Увечері 21 квітня російська армія поцілила FPV-дроном по 24-річному чоловіку в селі Івашки Богодухівського району на Харківщині. Також з артилерії вдарила по Куп’янську, там постраждала 58-річна жінка. Уночі противник масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі. За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Мер міста Труханов зазначив, що росіяни поцілили по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено. Мешканці оговтуються від шоку,
Росіяни просунулися на Лиманському та Торецькому напрямках, – ISW
Ворог завдав масованого удару дронами по Одесі
– написав міський голова.
Вночі противник атакував Білопілля на Сумщині керованими авіабомбами. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.
Унаслідок влучання пошкоджено щонайменше 3 приватних житлових будинки. На місці працюють поліцейські: документують наслідки удару, фіксують пошкодження та збирають докази.
Геолокаційні кадри за 21 квітня свідчать, що окупанти просунулися на південний схід від Ямполівки на Лиманському напрямку та на південно-західну околицю Торецька.
Вранці в Чорному морі фіксують один російський носій "Калібрів" загальним залпом до 6 ракет
У ВМС ЗСУ додали, що в Азовському морі кораблі противника відсутні.
Протягом минулого дня росіяни здійснили 189 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок яких зафіксували 410 вибухів, в одній із громад загинула людина.
Увечері 21 квітня російська армія поцілила FPV-дроном по 24-річному чоловіку в селі Івашки Богодухівського району на Харківщині. Також з артилерії вдарила по Куп’янську, там постраждала 58-річна жінка.
Уночі противник масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі.
За попередньою інформацією, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини.
Мер міста Труханов зазначив, що росіяни поцілили по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби.
Багато квартир пошкоджено. Мешканці оговтуються від шоку,