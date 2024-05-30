Окупанти запустили "Шахеди": які області під загрозою

Увечері 30 травня окупанти вкотре запусти дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це в частині областей оголосили повітряну тривогу.

Про пуски ударних безпілотників попередили в Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Важливо Росія планує випускати 6000 "Шахедів" на рік в Алабузі, – WSJ

В яких областях оголосили тривогу

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