Окупанти запустили "Шахеди": які області під загрозою
Увечері 30 травня окупанти вкотре запусти дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це в частині областей оголосили повітряну тривогу.
Про пуски ударних безпілотників попередили в Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Важливо Росія планує випускати 6000 "Шахедів" на рік в Алабузі, – WSJ
В яких областях оголосили тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що ворожі безпілотники фіксуються на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Окрім того, спостерігається й активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Повітряні сили попередили, що окупанти запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Наразі безпілотники фіксують в напрямку Запорізької області. "Шахеди" із Запорізької області в північно-західному напрямку!
Окупанти запустили "Шахеди"
– повідомили Повітряні сили.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що ворожі безпілотники фіксуються на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.
Окрім того, спостерігається й активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Повітряні сили попередили, що окупанти запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Наразі безпілотники фіксують в напрямку Запорізької області.
"Шахеди" із Запорізької області в північно-західному напрямку!