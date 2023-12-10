10 грудня увечері окупанти розпочали атакувати Україну дронами. Напад "Шахедами" ворог розпочав " традиційно" – з Півдня.

Областями України шириться тривога. У Повітряних силах повідомили про загрозу ударних безпілотників.

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Куди прямують ворожі дрони

Країна-агресорка не відмовляється від терористичного способу ведення війни і знову атакує українські міста.

Повітряні сили: "Очаків – ворожі БпЛА наближаються з Чорного моря".

На Одещині працює ППО, повідомили у Силах оборони півдня України.

Ударні БпЛА на Кіровоградщині рухаються у північно-західному напрямку.

Повітряні сили уточнили напрямок руху "Шахедів", випущених з акваторії Чорного моря, – це Чорноморськ, Південне, Коблево Одеської області.

У Кіровоградській ОВА повідомили про повітряну тривогу.

Під загрозою ударів безпілотників опинилася Кіровоградщина. У Повітряних силах уточнили, що "Шахеди" перебувають на Миколаївщині та рухаються у напрямку Кіровоградської області.

Місцева влада Одещини закликала жителів Білгород-Дністровського та Одеського районів перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Повітряні сили: "Рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини".

на Одещині виникла загроза ударів "Шахедами".

Повітряні сили попередили про рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської області у напрямку Миколаївської області.

на Миколаївщині залунала повітряна тривога.

Ворог запускав ракету у напрямку Полтавщини

у Херсонській області перебувають ворожі дрони. Там оголосили повітряну тривогу.

10 грудня о 18:55 росіяни запустили керовану авіаційну ракету із північно-східного напрямку. Повітряна тривога залунала для Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини та Харківщини.

Згодом стало відомо, що ракета, ймовірно X-59, прямувала через Харківщину на Полтавщину. Повітряні сили попередили про особливу небезпеку для Полтави і Миргорода

Пізніше Повітряні сили розповіли, що ракету вдалося ліквідувати.