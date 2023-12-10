Росіяни запустили "Шахеди": на Одещині – вибухи, працює ППО
Джерело:Повітряні сили
10 грудня увечері окупанти розпочали атакувати Україну дронами. Напад "Шахедами" ворог розпочав " традиційно" – з Півдня.
Областями України шириться тривога. У Повітряних силах повідомили про загрозу ударних безпілотників.
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Куди прямують ворожі дрони
Країна-агресорка не відмовляється від терористичного способу ведення війни і знову атакує українські міста.
20:52 На Одещині працює ППО, повідомили у Силах оборони півдня України.
20:49 Ударні БпЛА на Кіровоградщині рухаються у північно-західному напрямку.
20:39 Повітряні сили уточнили напрямок руху "Шахедів", випущених з акваторії Чорного моря, – це Чорноморськ, Південне, Коблево Одеської області.
20:36 У Кіровоградській ОВА повідомили про повітряну тривогу.
20:32 Під загрозою ударів безпілотників опинилася Кіровоградщина. У Повітряних силах уточнили, що "Шахеди" перебувають на Миколаївщині та рухаються у напрямку Кіровоградської області.
20:20 Місцева влада Одещини закликала жителів Білгород-Дністровського та Одеського районів перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
20:19 Повітряні сили: "Рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини".
20:18 на Одещині виникла загроза ударів "Шахедами".
19:58 Повітряні сили попередили про рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської області у напрямку Миколаївської області.
19:57 на Миколаївщині залунала повітряна тривога.
19:57 у Херсонській області перебувають ворожі дрони. Там оголосили повітряну тривогу.
Ворог запускав ракету у напрямку Полтавщини
10 грудня о 18:55 росіяни запустили керовану авіаційну ракету із північно-східного напрямку. Повітряна тривога залунала для Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини та Харківщини.
Згодом стало відомо, що ракета, ймовірно X-59, прямувала через Харківщину на Полтавщину. Повітряні сили попередили про особливу небезпеку для Полтави і Миргорода
Пізніше Повітряні сили розповіли, що ракету вдалося ліквідувати.