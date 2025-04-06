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24 Канал Новини України Росія атакує області України "Шахедами": де зараз існує небезпека
6 квітня, 21:30
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Росія атакує області України "Шахедами": де зараз існує небезпека

Дар'я Смородська

Увечері, 6 квітня, росіська армія вчергове запустила дрони по території України. В низці областей через небезпеку лунає сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Будьте в безпечних місцях, якщо російські дрони наближаються до вашого регіону.

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21:37, 06 квітня

Ворожі ударні БпЛА рухаються:

  • на південному сході та в центральній частині Харківщини, курс – західний/південно-західний;
  • на півночі Донеччини, курс – західний/північно-західний.
21:27, 06 квітня

Місто Чугуїв (Харківщина) – у вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного сходу.

20:29, 06 квітня

Групи ворожих ударних БпЛА на півночі Донеччини, курс – західний/південно-західний.

20:26, 06 квітня

На сході Харківщини спостерігаються ворожі ударні БпЛА, курс – південно-західний.