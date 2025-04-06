Росія атакує області України "Шахедами": де зараз існує небезпека

Увечері, 6 квітня, росіська армія вчергове запустила дрони по території України. В низці областей через небезпеку лунає сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Будьте в безпечних місцях, якщо російські дрони наближаються до вашого регіону.

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