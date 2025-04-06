Росія атакує області України "Шахедами": де зараз існує небезпека
Увечері, 6 квітня, росіська армія вчергове запустила дрони по території України. В низці областей через небезпеку лунає сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Будьте в безпечних місцях, якщо російські дрони наближаються до вашого регіону.
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Ворожі ударні БпЛА рухаються: Місто Чугуїв (Харківщина) – у вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного сходу. Групи ворожих ударних БпЛА на півночі Донеччини, курс – західний/південно-західний. На сході Харківщини спостерігаються ворожі ударні БпЛА, курс – південно-західний.
Ворожі ударні БпЛА рухаються:
Місто Чугуїв (Харківщина) – у вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного сходу.
Групи ворожих ударних БпЛА на півночі Донеччини, курс – західний/південно-західний.
На сході Харківщини спостерігаються ворожі ударні БпЛА, курс – південно-західний.