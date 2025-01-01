Наслідки атаки ударних дронів на Київ: кадри пошкоджень

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. зокрема, під ударом опинився Київ.

Росія атакувала БпЛА Святошинський район Києва, там зайнялась пожежа. Про це пише 24 Канал із посиланням на КМВА.

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Пошкоджено автомобілі

Внаслідок атаки ударних безпілотних ударних апаратів Росії зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі Києва.

Попередньо, вони впали на нежитлову територію.

Крім цього, відомо, що пошкоджені автомобілі, гаражі. Виникла локальна пожежа.

У Святошинському районі трамвайні колії пошкоджені за 100 метрів від трамвайного депо.

Пошкоджено трамвайні колії: дивіться фото

Інформацію щодо потерпілих внаслідок цього обстрілу встановлюють. Крім цього, відомо про падіння уламків у Печерському районі. Відповідно до попередньої інформації, рештки впали на нежитлову забудову.

Там також вказали, що даних щодо постраждалих не надходило. В КМВА зазначили, що щодо пошкоджень, то наразі інформація зʼясовується.

Наслідки російського обстрілу: дивіться фото

Також зранку 1 січня 2025 року вибухи чули у Київській області. Повідомляють, що там працювала протиповітряна оборона.