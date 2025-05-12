Росія знову тероризує "Шахедами": для яких областей існує загроза удару

Росія увечері 11 травня знову запустила ударні БпЛА типу "Шахед" по українських містах. Повітряні сили попереджають про небезпеку.

Якщо у вашому регіону оголошено повітряну тривогу, негайно подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Де рухаються російські безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

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Де зафіксовано "Шахеди"

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті