Окупанти атакували Полтавський район дронами: в ОВА озвучили наслідки

Уночі та зранку Полтавщина опинилася під ударами російських дронів. Відомо про руйнування та постраждалу.

Так зване "великоднє перемир'я" завершилося, і Росія одразу почала запускати дрони. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Які наслідки атаки на Полтавщину?

За словами очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, ворог атакував Полтавський район двічі – уночі та вранці. Спершу там зафіксували падіння ворожого БпЛА на відкритій території. Внаслідок прильоту було пошкоджено скління господарчої споруди та житлового будинку.

Зранку надійшла інформація про падіння уламків ще на одній локації Попередньо, пошкоджено скління у двох домогосподарствах. Постраждала жінка, в неї – гостра реакція на стрес.