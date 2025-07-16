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24 Канал Новини України Росія вкотре випустила "Шахеди" по Україні: для яких регіонів є загроза
16 липня, 21:52
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Росія вкотре випустила "Шахеди" по Україні: для яких регіонів є загроза

Ярослав Погончук

Росія в черговий раз випустила по Україні ударні БпЛА типу "Шахед" у ніч на 17 липня. У зв'язку з цим у низці регіонів уже оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Де зараз російські "Шахеди"?

Для яких регіонів є загроза: дивіться на карті

22:31, 16 липня

Ворожі БпЛА на південному сході Сумщини, курс західний.

22:25, 16 липня

Ворожі ударні БпЛА з Білгородської області на Харківщину, курс південний.

21:53, 16 липня

Дніпропетровська область (Павлоградський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

21:50, 16 липня

Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.