Росія вкотре випустила "Шахеди" по Україні: для яких регіонів є загроза

Росія в черговий раз випустила по Україні ударні БпЛА типу "Шахед" у ніч на 17 липня. У зв'язку з цим у низці регіонів уже оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили. Дивіться також Уже ефективно збивають "Шахеди": що відомо про дрони-перехоплювачі ODIN Win Hit Де зараз російські "Шахеди"? Для яких регіонів є загроза: дивіться на карті 22:31, 16 липня Ворожі БпЛА на південному сході Сумщини, курс західний. 22:25, 16 липня Ворожі ударні БпЛА з Білгородської області на Харківщину, курс південний. 21:53, 16 липня Дніпропетровська область (Павлоградський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА. 21:50, 16 липня Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.