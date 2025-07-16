Росія вкотре випустила "Шахеди" по Україні: для яких регіонів є загроза
Росія в черговий раз випустила по Україні ударні БпЛА типу "Шахед" у ніч на 17 липня. У зв'язку з цим у низці регіонів уже оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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Де зараз російські "Шахеди"?
Для яких регіонів є загроза: дивіться на карті
Ворожі БпЛА на південному сході Сумщини, курс західний. Ворожі ударні БпЛА з Білгородської області на Харківщину, курс південний. Дніпропетровська область (Павлоградський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА. Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
Ворожі БпЛА на південному сході Сумщини, курс західний.
Ворожі ударні БпЛА з Білгородської області на Харківщину, курс південний.
Дніпропетровська область (Павлоградський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.