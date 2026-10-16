Ворог вдарив "Бандероллю" по Харкову: де ще зараз фіксують БпЛА
Увечері 16 жовтня над територією України продовжувалися з'являтися реактивні ударні дрони. Повітряна тривога охопила значну частину України, в деяких регіонах лунають вибухи.
24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух ворожих цілей у небі над Україною.
Де загроза удару?
Якщо у Вашому регіоні лунає повітряна тривога – перебувайте в укритті.
Де оголошена загроза: дивіться карту
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, наслідки російських обстрілів, а також про головні новини України та світу ви можете дізнаватися в телеграм-каналі 24 Каналу.
За попередньою інформацією, ворог ударив по Немишлянському району "Бандероллю", а згодом зафіксували ще один удар. Станом на останні дані, постраждали п'ятеро людей. У Слобідському районі внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Попередньо, там вибито понад 100 вікон. Обстеження місць влучань триває, інформація про наслідки атаки уточнюється. Реактивний БпЛА із Черкащини (Драбів) у напрямку Київщини (Переяслав). КАБи на Запоріжжя. Ударний БпЛА на Житомир з півночі. БпЛА на Жмеринку Ще "Бандероль" курсом на Харків! Житомирщина: реактивний БпЛА повз Овруч, курс - західний.
Ворог вдарив по Харкову
За попередньою інформацією, ворог ударив по Немишлянському району "Бандероллю", а згодом зафіксували ще один удар. Станом на останні дані, постраждали п'ятеро людей.
У Слобідському районі внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Попередньо, там вибито понад 100 вікон.
Обстеження місць влучань триває, інформація про наслідки атаки уточнюється.
Реактивний БпЛА із Черкащини (Драбів) у напрямку Київщини (Переяслав).
КАБи на Запоріжжя.
Ударний БпЛА на Житомир з півночі.
БпЛА на Жмеринку
Ще "Бандероль" курсом на Харків!
Житомирщина: реактивний БпЛА повз Овруч, курс - західний.