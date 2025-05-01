"Шахеди" знову атакують Україну: для яких областей є загроза

Росіяни запустили по українських містах ударні безпілотники увечері 1 травня, внаслідок чого у частині областей оголосили повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим Повітряним силам.

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Де зараз БпЛА