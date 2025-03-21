"Шахеди" вдарили по Київщині: в ОВА розповіли про наслідки

У ніч проти 21 березня Україну знову атакували дрони. Зокрема, сили ППО працювали на Київщині, є збиті ворожі цілі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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"Шахеди" атакували Київщину

Так, зазначається, що внаслідок російської атаки "Шахедами" постраждалих на Київщині немає. Так само не зафіксовано і влучань в об’єкти критичної інфраструктури.

Проте в Броварському районі пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені дахи. В ⁠Обухівському район пошкодження отримали автомобіль та гаражне приміщення. У ⁠Фастівському районі – господарчі будівлі та металевий навіс, а у Бориспільському – приватний будинок.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Наслідки атаки на Київщину / фото Нацполіції

Дрони атакували Київську область / фото Нацполіції

До речі, цієї ночі Росія запустила 214 дронів по Україні. Українські військові збили 114 з них, ще 81 – локаційно втрачені. Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина