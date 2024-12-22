Україна перебуває під атакою "Шахедів": тривога вже на Київщині

Росіяни продовжують атакувати мирні міста України за допомогою ударних БпЛА впродовж 22 грудня. Через це в деяких областях оголошено повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Де зараз ворожі дрони