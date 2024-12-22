Україна перебуває під атакою "Шахедів": тривога вже на Київщині
Росіяни продовжують атакувати мирні міста України за допомогою ударних БпЛА впродовж 22 грудня. Через це в деяких областях оголошено повітряну тривогу.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Дивіться також Ворог знову запустив БпЛА: на Київщині працює ППО
Де зараз ворожі дрони
БпЛА в південно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний. Ударний БпЛА перебуває в південній частині Чернігівської області, рухається курсом на Київську область. Також є БпЛА в східній частині Сумщини, курс південний. Ударний БпЛА в південній частині Сумщини, курс південно-західний. Повітряні сили також повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА із Сумщини, курс південно-західний.
БпЛА в південно-східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
Ударний БпЛА перебуває в південній частині Чернігівської області, рухається курсом на Київську область.
Також є БпЛА в східній частині Сумщини, курс південний.
Ударний БпЛА в південній частині Сумщини, курс південно-західний.
Повітряні сили також повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.