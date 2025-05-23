Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза

Росіяни знову запустили ударні безпілотники типу "Шахед" по Україні увечері у п'ятницю, 23 травня. У зв'язку з цим у частині областей оголосили повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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