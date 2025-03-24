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24 Канал Новини України Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
24 березня, 19:17
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Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

Ірина Марціяш

Російська армія ввечері 24 березня запустила по Україні свої ударні БпЛА. Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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18:57, 24 березня

Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.

18:44, 24 березня

Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА.

18:24, 24 березня

БпЛА у центральній та південній частині Дніпропетровської області, рухаються в північно-західному напрямку.