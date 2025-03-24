Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
Російська армія ввечері 24 березня запустила по Україні свої ударні БпЛА. Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА. Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА. БпЛА у центральній та південній частині Дніпропетровської області, рухаються в північно-західному напрямку.
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА.
БпЛА у центральній та південній частині Дніпропетровської області, рухаються в північно-західному напрямку.