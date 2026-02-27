Росія зруйнувала дитсадок і пошкодила медзаклад на Одещині: постраждала 3,5-річна дівчинка

Уночі 27 лютого Одещина зазнала атаки дронів. Під ворожим ударом опинилися цивільна та портова інфраструктури.

Унаслідок чергової російської атаки постраждали двоє людей. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки нічної атаки на Одещину?

3,5-річну дівчинку та 44-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Окупанти пошкодили портові резервуари та будівельний кран, фасад і скління житлового будинку, автомобілі, медичний заклад, а також зруйнували будівлю дитячого садочка.

Наслідки удару по Одещині / Фото ОВА

У ДСНС тим часом розповіли, що внаслідок ворожого удару спалахнула масштабна пожежа контейнерів, зокрема з продовольчими товарами.

Що накоїв ворог на Одещині / Фото ДСНС

Зауважимо, що у ніч проти 27 лютого окупанти запустили по Україні 187 дронів. Станом на 08:00 Силам ППО вдалося знешкодити 165 безпілотників. Однак, на жаль, сталися влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.

