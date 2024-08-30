Ситуація в Лукашенка хитка: як Білорусь наважилась збити російський дрон

Моніторингові пабліки повідомляють, що в Білорусі застосували авіацію, аби збити російський "Шахед". Тут можуть бути різні причини.

Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що Лукашенко керує Білоруссю ще з 1994 року. У нього колосальний досвід щодо того, як виходити "сухим із води".

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Чому збили "Шахед" в Білорусі

Як наголосив Джигун, Лукашенко завжди намагається досягти бажаного, але не платити за це високу ціну. У контексті війни в Україні він цілком може пробувати спихати все на так звану "союзну державу", аби уникати відповідальності.

Після завершення війни Лукашенко точно буде говорити, що відповідальності на ньому немає, бо є "союзна держава". А Путін прийняв політичне рішення. Лукашенко розуміє свою залежність від Путіна. Але намагається залишитися осторонь від основних судових процесів, які на нього очікують,

– сказав Джигун.

Свого часу Путін фактично допоміг Лукашенку втриматися в Білорусі у 2020 році. Тому загалом ситуація у нього досить хитка.

У цьому контексті ситуація з "Шахедом" в Білорусі є досить неоднозначною. Це може свідчити як про військову недбалість, так і про бажання Лукашенка показати, що вони нібито ні на чиєму боці. Або ж взагалі такою була домовленість між Росією та Білоруссю.

Зверніть увагу! В ніч на 29 серпня Росія в черговий раз атакувала Україну "Шахедами". Один з дронів залетів на територію Білорусі, де його пробували збити.