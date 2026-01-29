Є влучання на 7 локаціях: як відпрацювала ППО 29 січня

Росія знову продовжувала тероризувати Україну "Шахедами". Загалом цієї ночі летіла понад сотня безпілотників.

Атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Як відпрацювала ППО, розповіли у Повітряних силах.

Дивіться також Небезпека з неба для кількох областей: Росія запустила дрони по Україні

Як відпрацювала ППО?

З 18:00 28 січня було зафіксовано 105 ударних БпЛА Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. Атака здійснювалася із Брянська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська у Росії, а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Приблизно 70 із зафіксованих безпілотників були "Шахедам".

Попередньо, станом на 8:30, ППО збила/подавила 84 ворожі БпЛА на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Було зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

– наголосили у Повітряних силах.

Де лунали вибухи у ніч на 29 січня?