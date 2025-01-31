УКР РУС
31 січня 2025, 09:47
1

На Миколаївщині через уламки дрона є пошкодження та знеструмлення

Дмитро Усик
Основні тези
  • На Миколаївщині збито один дрон "Шахед", через падіння уламків пошкоджено три приватні будинки та знеструмлено 25 абонентів.
  • У ніч проти 31 січня Україну атакували 102 безпілотники, з них 59 збито, а 37 втрачені без наслідків.

У ніч проти 31 січня російські дрони знову вдарили по Україні. У Миколаївській області через падіння уламків є пошкодження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Дивіться також Символ цієї війни: як держава витрачає мільярди на дрони – аналіз

Які наслідки атаки "Шахедів" на Миколаївщину

Віталій Кім розповів, що вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині збили один "Шахед". Через бойову роботу у Баштанському районі відбулось падіння уламків.

Пошкоджено вікна, дах і огорожі трьох приватних будинків. Знеструмлено 25 побутових абонентів, вживаються заходи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає,
– розповів Кім.

Вночі Україну атакували 102 ворожих безпілотники. У Повітряних силах відзвітували про збиття 59 "Шахедів", ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Водночас станом на 9 годину ранку чотири БпЛА все ще перебували у повітрі.

До слова, вночі дрони атакували ще низку регіонів України. Повідомлялося про пошкодження внаслідок падіння уламків у Києві – проте у КМВА цю інформацію спростували.