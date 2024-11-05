Окупанти запустили на Україну "Шахеди": які області під загрозою атаки

Армія країни-агресорки вкотре тероризує міста України. Так, ввечері 5 листопада ворог запустив свої ударні БпЛА.

Внаслідок цього у низці областей лунають сигнали повітряної тривоги. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди рухаються ворожі БпЛА