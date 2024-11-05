Окупанти запустили на Україну "Шахеди": які області під загрозою атаки
Армія країни-агресорки вкотре тероризує міста України. Так, ввечері 5 листопада ворог запустив свої ударні БпЛА.
Внаслідок цього у низці областей лунають сигнали повітряної тривоги. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються ворожі БпЛА
БпЛА з півдня Полтавщини курсом на Дніпропетровщину. БпЛА над містом Харків. Курс південний. Група "Шахедів" з півночі Сумщини курсом на Чернігівщину. Нова група БпЛА на півночі Сумщини. БпЛА на Харківщині. БпЛА з півдня Сумщини курсом на Полтавщину. Загроза ударних БпЛА на Сумщині.
Куди рухаються дрони
БпЛА з півдня Полтавщини курсом на Дніпропетровщину.
БпЛА над містом Харків. Курс південний.
Група "Шахедів" з півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
Нова група БпЛА на півночі Сумщини.
БпЛА на Харківщині.
БпЛА з півдня Сумщини курсом на Полтавщину.
Загроза ударних БпЛА на Сумщині.