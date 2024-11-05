Окупанти запустили на Україну "Шахеди": які області під загрозою атаки

5 листопада 2024, 21:48
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Автор: Ірина Марціяш

Армія країни-агресорки вкотре тероризує міста України. Так, ввечері 5 листопада ворог запустив свої ударні БпЛА.

Внаслідок цього у низці областей лунають сигнали повітряної тривоги. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди рухаються ворожі БпЛА

22:00, 05 листопада

  • Група "Шахедів" з Сумщини курсом на захід.
  • Група "Шахедів" на Чернігівщині курс на Київщину.
  • "Шахед" на півдні Дніпропетровщини в напрямку півдня.
  • Нова група "Шахедів" з Сумщини курсом на південь.
21:19, 05 листопада

Куди рухаються дрони

  • Нова група "Шахедів" з півночі Сумщини курсом на південь.
  • Група "Шахедів" на Чернігівщині курс західний.
  • "Шахед" на півдні Харківщини курс південний.
  • "Шахед" на Дніпропетровщині в напрямку півдня.
20:45, 05 листопада

БпЛА з півдня Полтавщини курсом на Дніпропетровщину.

20:37, 05 листопада

БпЛА над містом Харків. Курс  південний.

20:33, 05 листопада

Група "Шахедів" з півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

20:09, 05 листопада

Нова група БпЛА на півночі Сумщини.

20:02, 05 листопада

БпЛА на Харківщині.

19:50, 05 листопада

БпЛА з півдня Сумщини курсом на Полтавщину.

19:26, 05 листопада

Загроза ударних БпЛА на Сумщині.