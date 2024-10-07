Росіяни вдарили по Сумах: 4 травмованих, серед них дитина

У ніч проти 7 жовтня окупанти здійснили атаку "Шахедів" на Україну. Під ударом опинилися Суми.

Пізно увечері 6 жовтня у Сумах лунали вибухи. Ворог вдарив по місту "Шахедами".

Дивіться також Порятунок від КАБів: експерт назвав зброю, яка здатна протидіяти найбільшій повітряній загрозі

Є поранені

У ДСНС уточнили, що окупанти здійснили атаку БПЛА по приватному житловому сектору міста, внаслідок чого значних руйнувань зазнав одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.

Крім того, співробітники ДСНС евакуювали літню жінку із сусіднього помешкання, двері якого деформувало вибуховою хвилею.

️За попередніми даними, травми отримали 4 людини, серед них 1 дитина.

Також пошкоджено 9 будинків, 2 гаражі, 3 автомобілі.

Наслідки атаки на Суми / Фото ДСНС Україна

До слова, вранці 7 жовтня в Україні оголошували тривогу через МіГ-31-К. Ворог запустив "Кинджали" у напрямку Києва та Старокостянтинова. У столиці уламки ракет впали у трьох районах, в одному сталося займання.