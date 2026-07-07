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24 Канал Новини України Росія знову тероризує "Шахедами": де є загроза
7 липня, 23:47
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Росія знову тероризує "Шахедами": де є загроза

Софія Рожик

Армія країни-терористки у ніч на 8 липня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Повітряні сили попередили про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

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Куди летять ворожі цілі? 

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

00:10, 08 липня

Група БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Білгород-Дністровський район).

00:08, 08 липня

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

00:05, 08 липня

Вибухи в Одесі. 

00:02, 08 липня

Швидкісна на Одещину!

23:22, 07 липня

КАБи на Дніпропетровщину.

22:42, 07 липня

КАБи на Запоріжжі.

22:02, 07 липня

КАБи на Херсонщину.

21:19, 07 липня

КАБи на Донеччину.

21:12, 07 липня

КАБи на північ Харківщини.

20:59, 07 липня

Запоріжжя – БпЛА на околицях міста.

20:57, 07 липня

Кривий Ріг – БпЛА в напрямку міста.

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