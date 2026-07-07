Росія знову тероризує "Шахедами": де є загроза
Армія країни-терористки у ніч на 8 липня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Повітряні сили попередили про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
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Куди летять ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Група БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Білгород-Дністровський район). Загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Вибухи в Одесі. Швидкісна на Одещину! КАБи на Дніпропетровщину. КАБи на Запоріжжі. КАБи на Херсонщину. КАБи на Донеччину. КАБи на північ Харківщини. Запоріжжя – БпЛА на околицях міста. Кривий Ріг – БпЛА в напрямку міста.
Група БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Білгород-Дністровський район).
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
Вибухи в Одесі.
Швидкісна на Одещину!
КАБи на Дніпропетровщину.
КАБи на Запоріжжі.
КАБи на Херсонщину.
КАБи на Донеччину.
КАБи на північ Харківщини.
Запоріжжя – БпЛА на околицях міста.
Кривий Ріг – БпЛА в напрямку міста.