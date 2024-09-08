Росія випустила по Україні "Шахеди": рухаються в напрямку Одещини

8 вересня 2024, 02:24
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Автор: Ярослав Погончук

В черговий раз Росія випустила по Україні "Шахеди" у ніч на 8 вересня. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

Російські війська продовжують щоночі тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриті в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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02:38, 08 вересня

За інформацією моніторингових каналів, близько 10 ударних БпЛА рухаються в напрямку Ізмаїльського району.

02:37, 08 вересня

Група ударних БпЛА в напрямку Вилкове.

02:36, 08 вересня

Ударні БпЛА зафіксовано в районі Татарбунари.

Інші дрони рухаються курсом на Широке.

02:25, 08 вересня

Наразі повітряну тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

02:23, 08 вересня

В Повітряних силах повідомили, що ударні БпЛА заходять на Одещину в напрямку Сарата.