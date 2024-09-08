Росія випустила по Україні "Шахеди": рухаються в напрямку Одещини

В черговий раз Росія випустила по Україні "Шахеди" у ніч на 8 вересня. У частині областей оголошено повітряну тривогу.

Російські війська продовжують щоночі тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриті в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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