Росія випустила по Україні "Шахеди": рухаються в напрямку Одещини
В черговий раз Росія випустила по Україні "Шахеди" у ніч на 8 вересня. У частині областей оголошено повітряну тривогу.
Російські війська продовжують щоночі тероризувати мирні міста України. 24 Канал закликає перебувати в укриті в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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За інформацією моніторингових каналів, близько 10 ударних БпЛА рухаються в напрямку Ізмаїльського району. Група ударних БпЛА в напрямку Вилкове. Ударні БпЛА зафіксовано в районі Татарбунари. Інші дрони рухаються курсом на Широке. Наразі повітряну тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. В Повітряних силах повідомили, що ударні БпЛА заходять на Одещину в напрямку Сарата.
За інформацією моніторингових каналів, близько 10 ударних БпЛА рухаються в напрямку Ізмаїльського району.
Група ударних БпЛА в напрямку Вилкове.
Ударні БпЛА зафіксовано в районі Татарбунари.
Інші дрони рухаються курсом на Широке.
Наразі повітряну тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
В Повітряних силах повідомили, що ударні БпЛА заходять на Одещину в напрямку Сарата.