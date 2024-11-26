Вночі над Чернівецькою областю знищили БпЛА: де впали уламки

Російські окупанти в ніч проти 26 листопада атакували українські міста "Шахедами". Відтак, над територією Чернівецької області ППО знищило ворожий безпілотник.

Уламки БпЛА впали в сусідній області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернівецьку ОВА.

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Сили ППО збили дрон над Чернівецькою областю

Вночі над територією Чернівецької області сили ППО знищили ворожий безпілотник,

– ідеться в повідомленні.

Глава ОВА Руслан Запаранюк зазначив, що уламки безпілотника впали на територію сусідньої області. За його словами, руйнувань і жертв на території Чернівецької області немає.

Там ще раз наголосили, що під час тривоги потрібно негайно прямувати в укриття.

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада 2024 року окупанти атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей. Під час нічної атаки ворог також випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу з напрямків – Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Оборонці неба здійснили супровід 192 повітряних цілей.

Станом на 09 годину ранку силами ППО збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській і Миколаївській областях.

У Повітряних силах зазначили, що 95 БпЛА – локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.