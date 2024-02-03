На Дніпропетровщині кілька влучань "Шахедів": спалахнули пожежі, люди без світла і води
Джерело:Сергій Лисак
Окупанти вкотре атакували Дніпропетровщину "Шахедами". 5 дронів збили захисники неба. Втім, є й декілька влучань.
Внаслідок російської атаки спалахнули пожежі. Без світла тисячі людей. Окрім того, є проблеми з водопостачанням.
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Які наслідки російської атаки
Очільник ОВА зауважив, що цієї ночі знову була атака БпЛА на Криворіжжя.
5 "Шахедів" знищили ПвК "Схід". Втім, сталося і кілька влучань,
– повідомив Сергій Лисак.
Додав, що виникли дві пожежі. Без світла в районі майже 15 000 людей. А ще – дві котельні Кривого Рогу, що забезпечують 43 000 абонентів.
Також у місті частково знеструмлений швидкісний трамвай. Окрім того, деякі родини залишилися без водопостачання.
Посадовець додав, що цієї ночі ворог також обстріляв Нікопольщину з артилерії. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач.
На щастя, всюди минулося без загиблих і постраждалих.
Важливо! У ніч на 3 лютого окупанти атакували Україну 14 "Шахедами". Оборонці неба збили 9 дронів-камікадзе в межах Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської та Житомирської областей.
У Повітряних силах повідомили, що також ворог атакував 2 ракетами Х-59.